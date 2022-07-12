記取河南教訓 李家超：香港標紅黃碼只限於防疫

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（中央社台北12日電）香港疫情加劇，當局宣布比照中國標防疫紅黃碼遏止疫情蔓延，河南省近期爆發取款難儲戶沒染疫但被標紅碼無法出門維權被罵翻，香港特首李家超說，香港標紅黃碼不用於非抗疫範圍。

香港網路媒體01今天報導，港府近日先後更新多項重要防疫措施，包括昨天表示「安心出行」轉實名化下引入「紅、黃碼」制度，識別確診者及入境檢疫人士，限制他們進入高危地方，暫未知何時推出。

李家超今天強調，「紅、黃碼」只針對確診及酒店檢疫者，不用於非抗疫範圍，目的是把防疫的限制精準地降至最低程度，以免影響大多數人的正常生活。

港府官員宣布香港將推行「紅、黃碼」並限用於防疫之前，近來河南省爆發村鎮銀行訛詐儲戶存款，受害人血本無歸的詐騙案，估計波及至少40萬人，待討回金額累計達人民幣400億元（新台幣約近1780億元）。

於是大批不甘存款被清零的儲戶紛紛聚集河南省會鄭州維權，當局則操弄健康碼使儲戶被標紅碼無法出門討錢，成為眾矢之的。

中國防疫貫徹清零，但健康碼被濫用成維穩工具而掀起輿論撻伐，連中國官方喉舌人民日報旗下微信公眾號「俠客島」都看不下去，抨擊「不知是哪個『天才』想出來的主意」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110712