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吳成典海峽論壇批藍打綠 稱美國將台灣推向戰爭

2022/7/13 15:20（7/13 15:26 更新）
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新黨主席吳成典13日在海峽論壇大會致詞時批藍打綠，並稱台灣絕不要在美國私利之下淪為戰場。圖為吳成典13日在會上致詞。中央社記者吳柏緯廈門攝 111年7月13日
新黨主席吳成典13日在海峽論壇大會致詞時批藍打綠，並稱台灣絕不要在美國私利之下淪為戰場。圖為吳成典13日在會上致詞。中央社記者吳柏緯廈門攝 111年7月13日
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（中央社記者吳柏緯廈門13日電）新黨主席吳成典今在海峽論壇大會致詞時表示，俄烏衝突帶給兩岸教訓，台灣絕不要在美國為其私利下淪為戰場。他批民進黨親美、操弄輿論，也指「在野領導人」在美國面前爭寵。

今年海峽論壇12日開幕，被視為活動核心的海峽論壇大會，於今天上午正式登場。新黨主席吳成典應邀出席並致詞。

吳成典致詞時引述俄烏情勢，強調台灣處境與烏克蘭的情勢雖然不同卻又有相當神似之處，應該心生警惕。

他把目前兩岸氛圍不佳、關係緊張的矛頭對準美國，稱美國「拱火」不遺餘力，沒有底線，從媒體、經濟、軍事、國際關係到NGO團體，全方位總動員。

吳成典說，目前台灣的現況，美國正在催促民進黨政府，加速戰爭準備，民進黨操縱的媒體正在製造民粹，利用民粹、洗腦民意、霸凌社會。「我來自台灣，清楚了解台灣人沒有很想打仗」。

他說，這種情形戰前被操弄的烏克蘭如出一轍，「把當兵打仗說成愛台保台唯一的選擇，意圖眾口鑠金，壓制反對意見」。

除了批評民進黨，吳成典在致詞中也不點名的批評「在野領導人」，在美國面前和民進黨爭寵。

吳成典提到，明明口口聲聲反對台獨，以避戰求和，卻為了博得美國的青睞，與民進黨爭寵親美，拿香跟拜。搞親美、遠中、反共，以及強化國防。

批藍打綠之後，吳成典也強調新黨跟他們完全不同，堅決反對親美抗中、聯美反中的政策。

他說，新黨堅持九二共識，兩岸同屬一中，全面開展兩岸交流，打破民進黨當局設下的交流障礙，創造兩岸交流的條件與環境，並「透過不斷協商、建立基礎、談判以尋求政治上的理想方案，以和平方式達成統一目標」。（編輯：周慧盈）1110713

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