李克強主持國常會：嚴禁就業岐視染疫康復者

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（中央社台北13日電）中國國務院總理李克強今天主持召開國務院常務會議，部署加力「穩崗拓崗」政策舉措。其中宣示，嚴禁在就業上歧視曾感染COVID-19的康復者，對這類歧視現象「發現一起嚴肅處理一起」。

會議同時宣示鼓勵「靈活就業」，指靈活就業能有效促進就業，也有利於激發市場活力和社會創造力，要強化保障和服務。首先是允許靈活就業人員在就業地參加職工基本養老及醫療保險。

據央視新聞聯播，今天國常會旨在部署加力「穩崗拓崗」的政策舉措，確保就業大局穩定。

會議指出，就業是頭等民生大事、穩經濟大盤重要支撐。而6月就業形勢較4、5月好轉，但穩就業任務依然繁重。要堅持「就業優先，以發展促就業，以穩就業支撐經濟加快恢復」。

會議並作出5項結論：一是繼續以保市場主體穩就業。持續落實助企紓困政策，打通落實堵點，實行社保費緩繳、穩崗返還等打包辦理。

二是更多用市場化社會化辦法增崗位。支持以創業帶就業，對符合條件的初創企業和個體工商戶，繼續發放最高人民幣20萬元創業擔保貸款並由財政貼息。地方政府要拿出資金，幫助孵化基地降低初創企業場地租金等費用。

三是抓好高校（大學院校）畢業生、農民工等就業。落實已確定的拓展畢業生就業管道政策。推出政策支持服務外包產業吸納畢業生。對未就業畢業生「一人一策」不斷線幫扶。實施好「以工代賑」。

四是保障勞動者平等就業權利。嚴禁在就業上歧視曾經COVID-19核酸檢測陽性的康復者，對此類歧視現象「發現一起嚴肅處理一起」；五是地方政府要承擔「穩就業」主體責任，確保實現就業目標。

會議針對「靈活就業」指出，靈活就業能有效促進就業，也有利於激發市場活力和社會創造力，要強化保障和服務：一是允許靈活就業人員在就業地參加職工基本養老、醫療保險。

二是依法保護靈活就業人員合法權益，嚴肅查處逃避用工主體責任、拖欠薪酬等問題；三是對符合條件的靈活就業人員培訓，給予培訓補貼和培訓期間生活補貼。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110713