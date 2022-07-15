疑與反送中示威者相關 港警調查YouTube頻道

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（中央社記者張謙香港15日電）據港媒報導，香港警方國家安全處正調查YouTube頻道「升旗易得道」，懷疑它與「反送中」運動示威者曾志健等人的潛逃案件有關。

本地多家媒體今天報導，警方懷疑「升旗易得道」與此案有關，同時調查一個相關眾籌網站「Patreon」，只有訂閱者才能瀏覽相關內容。

警方國安處人員13日在西貢拘捕了曾志健等4人，當時他們正試圖搭乘快艇逃往台灣。

曾志健等4人年齡在16至24歲，都因涉及「反送中」示威活動而被警方拘捕，並依暴動、襲警或非法集結罪起訴，交保後潛逃而被通緝。

曾志健於2019年10月1日在荃灣參與示威時，與防暴警察衝突，期間被警員開槍射中左胸，後來被警方依暴動及襲警罪起訴。

但他在交保後，自2020年底起不知其行蹤。

警方經調查後發現，有團夥自2020年起遊說他們棄保潛逃，慫恿他們向美國駐港總領事館尋求庇護，但未能成功。

其後，有關團夥安排他們在荃灣一幢工業大廈藏匿，期間會把他們收藏在紙箱內，當作貨物般轉至其他地方藏匿。

警方國安處高級警司李桂華昨天公布案情時說，相關團夥收取了曾志健等4人合共約港幣40多萬元（約新台幣150多萬元），以安排他們偷渡。

在藏匿期間，有關團夥最初向曾志健等人派送食物；今年起卻停止派送，曾志健等人僅能靠剩下的錢自行購買乾糧充飢。

此外，有關團夥曾為曾志健等人拍片，播出他們的慘況，為他們的生活進行眾籌，但所得款項不知去向，沒有用在他們身上。

李桂華表示，曾志健等人被捕時，頭髮披肩、面容消瘦，不像20歲年輕人，形容「幫忙」他們的人是「啃人血饅頭」（意指借別人上位獲利，代價卻由對方承擔），又指曾志健等人被「賣豬仔」（意指被拐賣作苦工），「在謊言下，白白浪費年輕人的美好及光陰」。

在案件中，警方拘捕了一名34歲葉姓男貨倉管理員，指他涉嫌協助曾志健等人藏匿。（編輯：李雅雯）1110715