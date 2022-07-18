上海記者寫打油詩被指批評習 社群帳號被禁言

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（中央社台北18日電）上海廣播電視台（SMG）融媒體中心記者宣克炅15日於個人微博帳號發出一篇打油詩，卻被指內容影射批評中國領導人習近平。他的微博帳號現被禁言中，這篇發文也已經刪除。

宣克炅日前發出一篇名為「致知了」打油詩作品，其中提到「高高在上」、「自以為聰明」、「平添幾分燥熱」、「土堆裡蟄伏5年以上」等字句，被解讀為影射習近平。發文截圖在網路上廣為流傳，多為海外人士使用的推特也熱烈討論，宣克炅因此被工作單位批評。

綜合香港明報、自由亞洲電台等媒體報導，融媒體中心接獲舉報後，立刻要求宣克炅刪除該篇微博文章，據了解，在作出這個要求前，這篇發文已被刪除。

融媒體中心內部通報檢討資料直指，宣克炅本人陳述，其於15日上午7時許在小區外跑步，因為知了（即蟬）大叫擾亂心思，加上悶熱高溫天氣，於是寫了一首以知了為主題的打油詩，發布在個人微博帳號上。

發文約30分鐘後，宣克炅發現有人評論其另有所指，後又接獲多位親友詢問真正意思，衍生出的聯想和輿情非其所預料，於是趕緊自行刪除這篇發文。

內部通報檢討資料提到，宣克炅認識到錯誤，敏銳度不足、把關意識不夠，對於衝動下所發布的微博言論深刻反思，「在公眾存在焦慮的當下，不被人誤讀利用也是成熟媒體人的職責所在」。

中國數字時代引述一則截圖指出，融媒體中心要求宣克炅再次認真學習上海廣播電視台的相關網路行為準則，要求所屬部門全體在會議上作出深刻檢討。

宣克炅是上海主跑社會新聞的資深媒體人，其微博帳號粉絲人數達165.7萬人，目前帳號被以「因違反相關法律法規」為由禁言中。

宣克炅所作打油詩全文如下，「閉嘴！說你呢。高高在上，一片聒噪聲，平添幾分燥熱。自以為聰明，肥頭大耳。土堆裡，蟄伏5年以上，才爬出陰間，卻只會用屁股，唱夏日裡的讚歌，不知人間疾苦酷暑」。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110718