中國智庫估今年經濟復甦呈W型 復甦進程脆弱

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（中央社台北18日電）中國宏觀經濟論壇此前預估，中國今年的經濟復甦將呈現路徑不對稱的「W型」，今年的經濟復甦與2020年相比，面臨更為嚴峻的困難，復甦進程也將更為脆弱。

中國宏觀經濟論壇（CMF）6月份一份談及2022年中國宏觀經濟的報告指出，展望下半年，中國宏觀經濟必將迎來企穩回升態勢，呈現非對稱的「W型」復甦的運行特徵。

報告並預估，在基準情景下，今年第1到4季中國國內生產毛額（GDP）增速分別為4.8%、0.8%、6.5%、6.3%。

報告並表示，第3季將成為中國宏觀經濟基本面修復的關鍵，第4季成為微觀基礎全面修復的關鍵，特別是企業績效和居民收入的改善、年末調查失業率的明顯回落，將為明年經濟社會健康發展打下基礎。

報告也說，為了保證全年經濟目標基本完成，使中國經濟回到健康運行區間，避免「W型」復甦所帶來的困難，中國穩經濟一攬子措施需要在中期進行擴張和工具的創新。

報告強調，考慮到第2季經濟增速顯著回落的影響，建議堅持全年5%至5.5%的成長目標並追加相匹配的政策力度，以此確立下半年的宏觀政策定位和發揮預期引導作用。

中國人民大學經濟研究所副所長、中國宏觀經濟論壇副主席閆衍近期也表示，今年下半年，在疫情得到有效控制的前提下，隨著大規模穩增長政策效果顯現，預計經濟有望得到一定修復，經濟復甦呈現非對稱「W型」恢復態勢。

他也指出，下半年由於疫情、俄烏衝突與大宗商品價格仍處在高位運行等態勢，企業生產成本仍大，因此政策有必要進一步加大穩增長力度。

閆衍同時提及，此前一些房企流動性風險對市場信心造成影響，但官方總體政策基調仍堅持「房住不炒」，但在融資端、資金端有所放鬆。

中國官方於15日公布上半年及第2季主要經濟數據。上半年GDP達人民幣56兆2642億元（約新台幣250兆元)，按不變價格計算，年增2.5%；而第2季GDP年增僅0.4%。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110718