美國軍售台灣零附件 中國譴責稱會捍衛自身利益

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（中央社記者張淑伶北京18日電）美國日前宣布最新一波總額1.08億美元的對台軍售，中國外交部今天重申反對及譴責立場，聲稱捍衛自身主權和利益；而國台辦也宣稱，這是美方「以台制華的險惡用心」。

美國國防安全合作署15日宣布新一波對台軍售「陸軍車、兵及戰材零附件」，總額為1.08億美元（約新台幣32.3億元）。這是美國總統拜登上台後第5度、也是今年第4度對台軍售。

環球網報導，中國外交部今天的例行新聞發布會後，有記者問及相關問題。發言人汪文斌重申，美國軍售台灣嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報特別是「八一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責，已就此向美方提出嚴正交涉。

他並表示，中方敦促美方「撤銷上述對台軍售計畫」，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素。中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮也以書面的「答記者問」名義聲稱，美方一而再、再而三向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國」原則和「中美三個聯合公報」，以此「縱容支持台獨勢力，嚴重違反美國不支持台獨的承諾」。

她宣稱，美方的做法充分暴露其「武裝台灣、以台制華的險惡用心」，敦促美方放棄打「台灣牌」的圖謀，停止在涉台問題上進一步玩火。

朱鳳蓮還聲稱，「民進黨當局」購買武器是企圖「以武拒統」，只會進一步損害台灣民眾的利益。（編輯：邱國強）1110718