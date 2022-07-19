8月上海飛台灣航班仍未明 預計7月下旬定案

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）上海解封將近2個月，但受嚴格的防疫政策影響，浦東與台灣對飛的航班數量減少。據了解，8月航班要到7月底才會明朗，不少等不及的台商，選擇到廈門、成都等地轉機回台。

上海從6月1日起解封，百工百業逐漸恢復營運，市民的生活也逐漸恢復疫情之前的情況。然而作為重要的出入境口岸，上海浦東國際機場仍然維持嚴格、緊縮的防疫政策，連帶也使得航班受到影響。

6月起，浦東機場與桃園機場對飛的航班由長榮與華航兩間航空公司負責，以交錯的方式維持每週一班的安排，換句話說，一個月的對飛航班只剩4至5班。

一名上海的台灣航空業者告訴中央社，依照過去2個月的經驗，浦東機場會在7月底通知航空公司關於8月航班的正式安排。

這名業者表示，航空公司只能接受浦東機場方面的通知與安排，雖然目前不清楚官方是否會放寬8月的航班，不過應該不會更加緊縮，「如果8月沒有鬆綁，但至少會維持一週一班的現況，不至於都不飛」。

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多位在上海的台商近日都曾和中央社記者提到，由於上海的返台航班，因此不少趕時間的台商或是旅居上海的台灣人都選擇到成都或廈門轉機返台。據了解，目前從廈門回台的班機機位非常搶手。

一名7月初從上海返台的民眾接受中央社採訪時表示，她先飛到成都，藉由機場提供的閉環轉機服務，先被接往隔離旅館住了一晚並做核酸檢測，隔日再從旅館前往機場，搭機返台。這種方式雖可以確保順利轉機，卻大幅增加了移動成本。（編輯：邱國強）1110719