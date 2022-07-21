陸生招生率創新低 陸委會籲對岸恢復來台就學

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（中央社記者沈朋達台北21日電）新學年陸生在台碩博士招生率僅31%創新低。大陸委員會發言人邱垂正說，因對岸2020年暫停陸生政策，現只能招收已在台就讀的應屆陸生，呼籲陸方儘速恢復陸生來台就學。

至於是否開放研修生和交換生等「非學位生」，邱垂正說，完全是因疫情考量，需採邊境管制措施，將視兩岸教育交流和防疫政策需求，逐步調整邊境管制措施。

邱垂正今天在陸委會例行記者會中回答相關提問時，做上述表示。

據陸生聯招會統計，111學年陸生來台就讀碩博士共錄取465人，較去年減少421人，招生率31%創新低。

邱垂正說，來台修讀學位的陸生人數銳減，當然是受政治因素影響，陸方2020年4月起暫停陸生新生來台就學，迄今仍未恢復，導致台灣連續3年僅能招收目前已在台就讀的應屆畢業生升讀研究所，因此學位生數量持續減少。

邱垂正對此表示非常遺憾，再次呼籲對岸應儘速恢復陸生來台就學，以維護中國大陸青年的就學權益，促進兩岸青年交流，政府也會持續營造陸生在台的友善學習生活環境。

他強調，政府歡迎陸生來台學習交流的立場和政策始終如一，也期望藉此增加兩岸青年學生互動了解，並讓陸生透過自由開放的學風，和自由民主的多元社會，對台灣有更深入的體驗。

至於教育部正推動研修生和交換生來台，邱垂正重申歡迎的立場，指這部分仍由中央流行疫情指揮中心審查，完全是因為疫情考量，現階段還需採邊境管制措施。

他說，會配合教育部和指揮中心的規劃，視兩岸教育交流和整體防疫政策需求，本於分流分眾、井然有序原則，逐步調整相關邊境管制措施。（編輯：楊昇儒）1110721