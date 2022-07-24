中國首例單身女性凍卵案一審敗訴 當事人要上訴

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（中央社記者張淑伶北京24日電）中國大陸首例「單身女性凍卵案」22日一審判決出爐，要求醫院提供凍卵服務的徐棗棗敗訴，當事人已表明要再上訴，此次敗訴不會讓她放棄對這個議題的關注。

新京報報導，2018年12月，時年30歲的徐棗棗向北京婦產醫院尋求凍卵服務，醫院以其單身身分及非醫療目的為由拒絕，徐棗棗以「一般人格權糾紛」案由將醫院告上法庭，請求法院判令被告停止對其一般人格權的侵害，為其提供凍卵服務，並判令被告承擔本案訴訟費。

此案件在2019年12月和2021年9月先後兩次開庭審理，今年7月22日，法院一審判決，駁回徐棗棗所有訴訟請求。當天下午，徐棗棗說，此次敗訴不會讓她放棄對這個議題的關注，之後會上訴。

澎湃新聞報導，徐棗棗曾經說，她在醫院諮詢凍卵的過程中，再次體會到自己因單身而產生的焦慮、不自信。她曾經反覆與這種情緒作戰，最終選擇用一場官司為自己正名。

在中國，徐棗棗是將單身女性的凍卵權力訴諸法院的第一人。健康時報app（應用程式）整理出先前中國的一些相關規範和官方說法。

2003年，官方頒布的「人類輔助生殖技術規範」明確規定，「禁止給單身婦女實施人類輔助生殖技術」。

此外，在2020年全國兩會上，有政協委員提案「賦予單身女性實施輔助生育技術權利」，對此，國家衛健委在2021年1月發布的答覆函中表示，「以延遲生育為目的，為單身女性凍卵不符合我國法律法規有關規定」。

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這份答覆函指出有3方面考慮。一是應用卵子冷凍技術存在健康隱患。二是為延遲生育為目的的卵子冷凍技術應用在學術界依然存在較大爭議。三是嚴防商業化和維護社會公益是輔助生殖技術實施需要嚴格遵循的倫理原則。

健康時報引述專家看法指出，中國目前醫院的凍卵、凍精行為僅限實施輔助生殖技術（試管嬰兒）助孕的不孕夫婦遇到特定狀況時使用。個別情況下，例如患有惡性腫瘤、需要生育力保護、未婚未育的男性或女性患者，並且透過大型三甲醫院倫理委員會討論通過，才能為其進行凍卵或凍精，屬於個例個辦。（編輯：唐佩君）1110724