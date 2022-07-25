港媒：香港擬先與海外免檢疫通關 以11月為目標

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（中央社台北25日電）香港一直未能與堅持「動態清零」的中國免檢疫通關。港媒報導，香港政府擬決定先與海外通關，並以將有國際性會議及體育活動舉行的11月為目標，未來2週先決定縮短入境者酒店隔離日數。

香港醫務衛生局局長盧寵茂此前表示，港府會參照中國的健康碼推出「紅黃碼」，紅碼適用於確診者，黃碼適用於入境者，持黃碼者可以外出，但不能到餐廳等脫口罩的受限制場所。

星島日報今天引述香港政府消息報導，港府計畫將「紅黃碼」和放寬入境者酒店隔離日數同步推出，現時海外入境者須在酒店隔離7天，港府正考慮2個放寬方案，分別是5天酒店隔離、2日黃碼限制的「5加2」方案，以及4天酒店隔離、3日黃碼限制的「4加3」方案，相信最快在未來1至2週可敲定方案。

消息又透露，香港行政長官李家超上週與政府專家顧問召開首次會議，會上介紹政府「紅黃碼」的構想，專家顧問認同若配合「紅黃碼」及「點對點」的管理，有助放寬入境者酒店隔離日數的風險。

報導又指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發2年多，香港在疫情防控及通關問題上一直兩邊不討好，既未能像中國做到「動態清零」，與中國免檢疫通關；又對於海外入境者實施嚴格的隔離政策，令香港成為「孤島」。

報導指出，經過2年多的掙扎，港府終於決定先與海外通關。據悉，港府與海外通關以11月作為「死線」，即最遲11月要做到，因為11月香港金融管理局會舉行大型金融峰會，希望吸引全球銀行界人士參加，這也是3年以來全球金融界人士首次再度訪問香港，11月香港也會舉行國際著名的「七人欖球錦標賽」。

這2項活動對香港重新向國際展示魅力非常重要，若屆時香港仍然有嚴格入境限制，2項活動必會失色。

報導指出，自從很多海外國家恢復免檢疫往來後，香港嚴格的入境檢疫政策，大大損害香港對海外人才的吸引力，外資大行怨聲載道，旅遊業、航空界近乎癱瘓。

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香港作為國際城巿，既未能採取中國的嚴格防疫制度，但同時不能「躺平」，而「紅黃碼」限制高風險人士進入高風險地方，是「低度限制」的折衷做法，尤其是當港府要在11月前完全解除入境檢疫，「紅黃碼」制度某程度上可減低病毒傳播風險。

報導又強調，港府選擇先與海外通關，會讓與中國免檢疫通關更遙遙無期；除非中國也放寬「動態清零」政策，向國際開放。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110725