習近平力推大灣區開發 中港兩地格格不入難融合

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（中央社台北25日電）融合港澳與廣東省的大灣區開發是中共領導人習近平謀劃，號稱「譜寫一國兩制新篇章」。但中港兩地格格不入的分歧難融合，恐怕使得大灣區開發計畫原本被看好的潛力難以發揮。

香港南華早報（SCMP）報導，習近平2年前在慶祝深圳經濟特區建立40週年慶祝大會發表談話，曾呼籲盼更多的香港青年到中國求學、生活及就業。

他還說，對於構成大灣區「整合發展」而言，優秀專才交流是非常重要。當時習近平所指的大灣區計畫，放眼至2035年，使廣東省9個城市與港澳，合計約5萬6000平方公里的面積，融合成為帶動經濟發展的龍頭。

不過，即使高層領導場面話說得漂亮，企業與求職者卻說，就業交流的潛力充分發揮之前，還得經歷一段漫漫長路。

許多香港人不願屈就中國的低薪資，而華南地區的雇主則礙於所費不貲和太麻煩，不願聘僱來自香港的求職者，兩造都稱，中港兩地的格格不入的確構成棘手挑戰。

走在時代尖端，總部在廣東的潮牌男性內衣Looksee創辦人李志廣說，「我很擔憂工作中產生嫌隙」，並指香港與中國的年輕人有「許多觀念的扞格」。港青也說，對中國不熟悉可能也會構成窒礙。

兩位攻讀電腦的香港中文大學陳姓同學目前在港大深圳研究院暑修，他們說，很多港人根本從來沒到訪中國，所以到那兒討生活挺不切實際的。

不僅雙方文化差異顯著，因實施一國兩制，兩地不同的法規、稅制與制度也阻礙經濟整合。

現年29歲、目前在深圳一家生物科技公司任職的陳姓專案經理說，在格格不入的體制裡運作真是令人感到頭疼。

他表示：「好比兩地的醫療及兩地的工程結構可說天差地別，因台港澳的居留證與中國身分證不同款，對於非當地人而言真的很不方便，有時還無法登入若干運輸或醫療的服務。」

這方面的不相容對於雇主也同樣感到很彆扭，人在深圳的鄭姓人力仲介顧問說，基於省卻「額外的手續」，她的某個客戶最近回絕香港求職者，擔任外資嬰兒食品公司的品管經理。

這位仲介顧問指出：「就外語能力與專業經驗，這個港人堪稱適才適所，但公司的人力資源部門最後晉用中國籍，只因雇用港人得擺平額外的麻煩事，包括搞定對方的報稅、社會安全保險和工作簽證」。

此外，兩位港大的陳姓同學說，因香港給付電腦專才的畢業生每月起薪就高達港幣2萬元（約合新台幣7萬6000元），中國則只有人民幣數千元，所以許多港人寧可留在香港。

李志廣則說，最近有個港人來應徵助理，希望待遇開口就是每月2萬元（約合新台幣8萬9000元），這個價碼高出他預算的一倍，而且對於晉用港人的利多或激勵政策李志廣不是很在意，因為港人為數不多。

在廣東佛山經營家族企業的孫老闆說，雇用港人太花錢，很多港人都沒有離鄉背井出外打拚的經驗，而且很多喝過洋墨水且見過世面的中國海歸派，他們也是港人得面對的強悍競爭對手。

孫老闆說，在中國雇用來自香港的高手，雇主還得給他們較佳的待遇，像是住宿與分紅，就中企而言真是大失血。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110725