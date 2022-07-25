港府將法院武器化 分析：持續嚴厲鎮壓公民社會

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（中央社台北25日電）香港法院近期以參與抗議為由監禁了至少2名人士，自「港區國安法」實施以來，公眾抗議或集會實際上被視為犯罪。專家們分析，港府將法院武器化為政府背書，公民社會將繼續被嚴厲鎮壓。

德國之聲（Deutsche Welle）今天報導，香港新任特首李家超就任後，香港法院以參與或組織抗議活動為由，判處至少2名知名活動人士入獄。其中，患有末期直腸癌的75歲運動人士古思堯今年2月因計劃抗議北京冬奧會，於7月12日被法院判處9個月監禁。

一天後，常被香港示威者稱為「王婆婆」的66歲活動人士王鳳瑤，因參加了2次被檢察官稱為非法集會的抗議活動，被判處8個月監禁。

自從中國在2020年對香港實施有爭議的「港區國安法」以來，任何形式的公眾抗議或集會在香港實際上都被定為犯罪，數以千計的抗議者和民主人士被逮捕和監禁。

一些專家認為，近期這2個判決向香港公眾發出了一個訊息，也就是香港當局將繼續對公民社會進行嚴厲鎮壓。

美國聖母大學基奧全球事務學院全球政策倡議的研究和項目助理沈美琪受訪時表示，任何反對政府的行為都會被視為威脅到香港的安全。這是在向香港的人民和公民社會表明，他們不應該考慮抵抗，因為他們可能因此被判重刑。

沈美琪則認為，香港當局已經將法院武器化，為政府決策背書。現在雖然香港仍有法治，但法律已經變成了為政府服務，而不是為社會服務。

日本明治大學比較法研究所訪問研究員潘嘉偉表示，長遠來看，香港法官將如何影響陪審團，以及他們如何根據控方的陳述而不是事實做出決定，是需要關注的問題。

曾任香港保安局長的李家超被外界視為香港在實施「港區國安法」過程中扮演的關鍵角色，使得部分流亡的香港活動人士擔心，香港會變得更加極權。

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流亡美國的香港活動人士張昆陽說，北京提名李家超為新一任的特首之舉顯示，香港將成為一個更加極權的社會。因為李家超的政治任務是以更全面的方式控制和壓制香港。即使「國安法」已經瓦解香港的公民社會和政治反對派，但李家超仍在拼命地推動23條立法和香港的新網路安全法。

李家超在7月1日宣誓成為香港新任特首後曾說，「國安法」是幫助香港在2019年大規模抗議活動數月後，保持穩定的關鍵工具。（編輯：唐佩君/邱國強）1110725