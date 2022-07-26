阿里巴巴申請香港紐約雙重主要上市 年底前完成

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（中央社台北26日電）阿里巴巴集團公告，申請在香港聯合交易所主板主要上市，流程預期於今年底前完成，其後阿里巴巴將成為以美國存託股份於紐約證券交易所，以及以普通股於香港聯交所雙重主要上市的公司。

阿里巴巴集團26日於官網發布新聞稿，作出上述表示。

阿里巴巴集團於公告中表示，董事會已授權集團管理層申請在香港聯合交易所主板主要上市。相關主要上市流程預計於2022年底前完成，其後阿里巴巴將成為以美國存託股份於紐約證券交易所，以及以普通股於香港聯交所雙重主要上市的公司。

阿里巴巴目前維持在香港聯交所主板第二上市，將會按照香港聯合交易所規則申請新增香港為主要上市地。集團於美國掛牌的存託股及在香港上市的普通股可以互相轉換，投資者可繼續選擇以其中一種形式持有集團的股份。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，收到董事會授權，申請增加香港為主要上市地，希望讓更廣泛多元的投資者，尤其是中國和亞太其他地區的阿里巴巴數字生態參與者，共享阿里巴巴的成長和未來。

他指出，香港和紐約同為全球重要的金融中心，開放、多元、高度國際化是兩者共同的特質。香港也是阿里巴巴全球化戰略的起點，「我們對中國的經濟和未來充滿堅定的信心」。

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據澎湃新聞26日報導，分析普遍認為，對於阿里巴巴等中概股來說，雙重主要上市是順應當前格局和市場預期、確保投資者利益的最優商業選擇。雙重主要上市正在成為中概股回港的主流模式；截至目前，已有知乎、貝殼、小鵬、理想等中概股實現在美國、香港雙重主要上市。

分析人士提到，實行雙重主要上市後，中概股、美股和港股的定價相互獨立，有望提升香港證券市場的定價能力。流動性的增加和定價能力的提升，將有利於香港進一步鞏固和增強國際金融中心地位。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110726