裴洛西傳訪台 人民日報：中美須加強溝通免誤判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）擬訪台，中美緊張升溫。中國官媒人民日報今天發表評論文章稱，回顧中美關係發展歷程，加強溝通對話是兩國管控分歧、避免誤判的必要途徑。

文章指出，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平28日通電話，兩人就中美關係及雙方關心的問題進行了坦率溝通和交流。習近平為中美關係發展指明正確方向，強調雙方要保持各層級溝通，推動雙方合作。

文章指出，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運。中美關係面臨嚴重困難，根源在於美國對中國認知出了問題，「美國從戰略競爭的視角看待和定義中美關係，把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀」。

文章指出，要推動中美關係回到穩定發展的正確軌道，美國首先應消除對中國「威脅膨脹」的戰略焦慮，摒棄「你輸我贏」的慣性思維。

文章表示，國際社會高度關注日前拜習通話，聚焦點於習近平就台灣問題闡明的原則立場，台灣問題始終是中美關係中最重要及最敏感的，中國堅決維護國家主權和領土完整，並指美方必須言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。

文章表示，中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家，對世界和平發展有特殊責任。當前無論是在維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全、幫助世界盡快擺脫疫情、應對經濟滯脹困局和衰退風險等，更突出了中美加強合作的必要性和緊迫性。

文章最後強調，「中美關係發展的歷史充分表明，加強溝通對話是兩國管控分歧、避免誤判的必要途徑」，在日前拜習通話中，兩人都強調加強溝通的重要性。中美雙方應保持對話溝通，加強互利合作，有效管控分歧，避免人為制造新的矛盾困難。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110730