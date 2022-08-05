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港人袁弓夷涉違國安法遭通緝 媳婦脫離關係

2022/8/5 12:15
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（中央社記者張謙香港5日電）香港新民黨立法會議員容海恩今天在報章刊登聲明，表示與袁弓夷脫離「爺媳關係」；袁弓夷為「反送中」運動支持者，日前因為在加拿大參與籌組海外「香港議會」而遭港府通緝。

袁弓夷今年73歲，在港時從事電子業，但積極參政十分反共，「反送中」期間高調反對修例，兒子袁彌昌是政治評論員，袁彌昌太太為容海恩，夫妻兩人與袁弓夷的政治立場明顯不同。

袁弓夷日前聯同他人在加拿大宣布籌組「香港議會」，港府隨後表示將依法緝捕。

容海恩今天在報章刊登聲明，宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」。

聲明指出：「本人容海恩，作為流著偉大祖國之血的中國人，在國之大義的前提下，基於據國安處稱，袁弓夷先生涉嫌違反『港區國安法』中顛覆國家政權罪名，宣佈正式與袁弓夷脫離爺媳關係。」

另據報導，容海恩回覆媒體詢問表示，丈夫袁彌昌對此知情並表示理解。

袁弓夷、何良懋和梁頌恆日前在加拿大宣布籌組海外「香港議會」，目標是明年稍後舉行全球港人參與的「普選」，選出一群在國際上「代表港人」發聲的「香港議會」成員。

香港保安局發表聲明，指此舉涉嫌違反香港國安法第37條，警方依法追究，將上述人士緝捕歸案。

梁頌恆是香港立法會前議員，被視為「香港獨立運動」支持者，是前青年新政創黨召集人、前香港民族陣線發言人。

在「反送中」之後，梁頌恆離港遠赴美國。

何良懋是加拿大籍的港人，是媒體工作者及作家，現任加拿大廣傳媒首席執行官，香港議會籌備委員會主席。

網上資料顯示，何良懋曾任香港亞洲週刊副總編輯，並曾在香港中文大學新聞與傳播學院，以及香港樹仁學院新聞系擔任兼任講師。（編輯：曹宇帆）1110805

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