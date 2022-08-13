港府高官言必稱效忠北京 卻錢進海外置產

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（中央社台北13日電）香港特首李家超領導的特區政府官員們言必稱效忠北京，不過根據港府11日公布的官員個人利益登記，不少高官在海外布局置產，無視中國國家主席習近平禁止高官在海外置產的命令。

自由亞洲電台（RFA）報導說，港府調查的22位官員中，被美國制裁的香港特首李家超、政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衛及保安局局長鄧炳強，都申報海外沒有置產。

但是連任的財經事務及庫務局局長許正宇則申報分別在新加坡和澳洲持有房產，房屋局局長何永賢和醫務衛生局局長盧寵茂，也分別申報在新加坡和英國買房。

在16名行政會議非官守成員中，連任的香港大學校委會前主席李國章，以及新加入的保監局前主席鄭慕智，各自在英國倫敦持有兩房。

全國政協委員陳清霞就在加拿大多倫多持有兩筆地產，恆生銀行前行政總裁梁高美懿則在澳洲雪梨持有物業。

據「華爾街日報」（WSJ）5月引述知情消息報道稱，中共內部下令，禁止高官直接或藉由配偶和子女在海外置產或持有海外實體股份，配偶或子女在國外擁有大量資產的高幹不得晉陞。

自由亞洲電台報導，總部在倫敦的人權組織香港監察（Hong Kong Watch）政策及倡議總監古德曼（Sam Goodman）說，這些官員無視習近平下達的禁令，他們打壓香港又藏富海外，呼籲各國仿效美國予以制裁。

此外，110名英國議員在今年5月底曾聯署致函英國外相特拉斯（Liz Truss），促請英國政府審查侵犯人權的中港官員在英國資產。

當前英國保守黨黨魁之爭進入最後階段，一向以對華強硬見稱，並多次就香港議題發聲的外相特拉斯被看好可望繼任首相。古德曼盼特拉斯把制裁港官列為上任後的首要任務，嚴審香港官員在英資產。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110813