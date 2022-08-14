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疫情難斷 烏魯木齊與海口延長實施靜態管理

2022/8/14 22:11
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（中央社台北14日電）COVID-19疫情清零不易，新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊市、海南省會海口市等多地今天分別宣布延長實施「靜態管理」措施。

烏魯木齊市10日起重點城區實行靜態管理措施。中新網報導，烏魯木齊疫情防控工作指揮部今天發布，當地延長臨時性靜態管理措施，時間暫定為5天，後續根據疫情防控形勢變化適時調整。

烏魯木齊市共進行了8輪全員核酸檢測，檢出331名無症狀感染者，涉及全市7個城區。經專家研判，這一波疫情流行的是Omicron變異毒株BA.5.2。

另外，根據官方帳號「海口發布」，當地疫情防控工作指揮部今天公告，將當前執行的臨時性靜態管理時間延長至16日凌晨1時。15日早上6時到8時，市民游客可憑核酸檢測貼紙出入市場等生活必需品場所，當天早上8時進行第8輪核酸檢測。

鄰近海口的澄邁縣也宣布，延長臨時性全域靜態管理至18日7時，全體居民非必要一律不外出、不開車、不聚集、不進入公共場所等。每戶憑各社區發放的居民出入證每天可由一人出門購買物資一次。

在西藏，日喀則市是病例數最多的地區，當地從8日開始的「全域靜默管理」將延長至21日下午1時，要求全市居民「不進不出、足不出戶」。（編輯：張淑伶）1110814

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