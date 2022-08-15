中國良心律師高智晟被消失5年 數十團體批中共

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（中央社台北15日電）被譽為中國良心的人權律師高智晟致力於替法論功、地下教會基督徒奔走打官司，不見容於北京當局而被消失至今已5年，聲援他的數十團體發動協尋，並譴責中共暴政製造人權災難。

美國自由亞洲電台（RFA）14日報導，高智晟曾獲中國司法部評選為「中國十佳律師」，卻因長期替法輪功信徒、地下基督教徒辯護當局容不下，一再遭到嚴重騷擾和打擊報復。

2006年12月22日，高智晟被北京市第一中級法院以「煽動顛覆國家政權罪」判處有期徒刑3年，緩刑5年；2010年4月獲釋，因接受美聯社採訪又失聯。

2011年12月16日，家屬從官方喉舌新華社的報導得知，高智晟再次被北京法院逮捕關押，接續服刑2年7個月。

2014年8月7日，高智晟刑滿出獄後，仍被軟禁在陝北榆林老家，要求治牙看病等，當局就是不批准。

2017年8月13日，高智晟經由山西維權人士李發旺、邵重國等人協助，逃離陝西老家躲藏山西準備就醫看牙，8月19日被警方逮捕從此與外界失聯，生死不明。

據台灣關懷中國人權聯盟的臉書專頁，高智晟前前後後失蹤的10多年當中，除了妻小受苦，姊夫因病重取藥被刁難而跳樓自盡，胞姊則因思念高智晟，加上長期被公安騷擾抑鬱成疾，2020年5月跳河自盡。

就在他遭迫害失蹤5週年當天，數十個團體包括中國民主黨全國聯合總部、民主中國陣線、洛杉磯法輪大法學會等聯署聲援尋找「中國良心」，並譴責中共暴政製造人權災難。

高智晟的妻子耿和今天在推特發文：「14年前我被迫逃離中共國，隻身帶孩子來到美國。自從與丈夫高智晟分別後，沒有想他會消失至今。看見別人在手機裡查看家人的照片，我心裡五味雜陳。」

她說：「在洛杉磯中國領事館牆上打上他的照片，是吶喊，是抗議，也是思念。邪惡的共產黨，釋放我的丈夫！釋放孩子們的父親！」

台灣基督長老教會濟南教會則於8月10日晚為高智晟舉辦祈禱會，並播放耿和事前錄製的影音，曾遭受中國冤獄迫害的李明哲也現身，並呼籲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）關切中國政治犯。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110815