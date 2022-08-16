人口成長危機 中國黨政軍單位合推積極生育措施

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（中央社台北16日電）中國國家衛健委等黨政軍17個單位日前聯合發布指導意見，要求全面完善和落實支持「積極生育」措施，內含20個項目，旨在「積極營造婚育友好社會氛圍」，以促進中國人口長期均衡發展。

中國人口成長率近年隨著夫婦生育意願低落而大減，即使全面開放生育三孩也難挽救。中國各界預期，「十四五」（2021至2025年）時期人口將出現負成長；而聯合國更預測，中國將於2023年向印度拱手讓出人口第一大國的地位。

這項題為「關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見」的文件是在7月25日印發，並於今天在中國國家衛健委官網公布。聯名發布的單位多達17個，其中包括國家衛健委、發改委、中共中宣部、中國人民銀行、稅務總局、中國銀保監會、共青團中央、全國婦聯、中央軍委後勤保障部等，橫跨黨政軍及相關組織。

這項意見要求，將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，完善和落實財政、稅收、保險、教育、住房、就業等積極生育支持措施，積極營造「婚育友好社會氛圍」，加快建立「積極生育支持政策體系」，為推動實現適度生育水平、促進人口長期均衡發展提供有力支撐。

具體措施多達7大領域共20個項目，其中7大領域為：提高優生優育服務水平、發展普惠托育服務體系、完善生育休假和待遇保障機制、強化住房稅收等支持措施、加強優質教育資源供給、構建生育友好的就業環境及加強宣傳引導和服務管理。

20個項目中的具體措施，較重要者包括鼓勵和支持有條件的幼兒園招收2至3歲幼兒；住房政策向多子女家庭傾斜，在繳存城市無自有住房且租賃住房的多子女家庭，可按照實際房租支出提取住房公積金；多管道增加長租房供應，推進租購權利均等；多管道增加長租房供應，推進租購權利均等。

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具體措施還包括，進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，發揮學校教育主陣地作用；鼓勵採取彈性上下班、居家辦公等工作方式；持續開展就業性別歧視約談工作，依法查處侵權行為；督促用人單位依法依規落實對孕產期、哺乳期女職工關於工作時間、工資待遇、勞動強度等方面的特殊勞動保護。

意見最後要求各地、各有關部門要「深刻認識完善和落實積極生育支持措施的重要性和緊迫性」，把人口工作「擺上重要議事日程」。各地要堅持一把手「親自抓、負總責」，並加強政策宣傳解讀，及時妥善回應社會關切，「營造良好氛圍」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110816