中國要求私募機構 嚴格執行制裁裴洛西

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（中央社台北19日電）中國多家私募機構近日接獲中國證券投資基金業協會發出的通知，要求嚴格落實對日前訪台的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及其直系親屬的制裁措施。

中國媒體每日經濟新聞引述中國基金報18日報導，多家私募機構接獲中國證券投資基金業協會發出的「關於落實反制要求並完善相關機制的通知」，要求私募機構要嚴格落實對裴洛西及其直系親屬的制裁措施。

多位私募業界人士表示，剛收到通知，一定會堅決配合執行，但尚未知道具體落實措施細則和影響。

澎湃新聞報導，上述在17日發出的通知表示，根據「中華人民共和國證券投資基金法」「私募投資基金監督管理暫行辦法」等規定，從事私募基金業務，應當遵循自願、公平、誠實信用原則，不得損害國家利益和社會公共利益。

報導指出，「中華人民共和國反外國制裁法」規定中國境內的組織和個人，應當執行中國國務院有關部門採取的反制措施。

通知要求各私募基金管理人及其從業人員等嚴格落實上述要求，禁止與相關人員交易。管理人應在宣傳推介、資金募集和投資運作等環節，進一步完善內部控制流程、機制，主動關注和嚴格落實「反外國制裁法」規定及具體反制措施。

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裴洛西2日至3日訪台引發北京強烈不滿後，中國外交部發言人5日今天宣布，針對裴洛西「惡劣挑釁」行徑，中方決定，根據中國有關法律，對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施。

不過，中國外交部並未說明對裴洛西及其直系親屬的制裁措施有哪些；外界認為，這項制裁似是針對裴洛西夫婿保羅．裴洛西（Paul Pelosi）在香港擁有的基金投資而來。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110819