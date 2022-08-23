中國央行金融座談 要求保障房地產業合理融資

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（中央社台北23日電）中國人民銀行（中國央行）連日針對刺激房地產市場提出政策、做出指示。22日舉行金融機構座談會，要求相關機構保障房地產合理融資需求、加強對於平台經濟的支持。

根據證券日報、中新網報導，中國央行行長易綱22日主持部分金融機構座談會，會中要求與會的金融機構加強落實穩健貨幣政策，兼顧短期和長期的經濟增長、物價穩定、支援統籌疫情防控和經濟社會發展。

會議中提及，各主要金融機構「主動擔當作為」，加強信貸投放力道，支持第2季經濟正成長，但當前中國經濟延續恢復發展態勢，仍有小幅波動，正處於經濟回穩最吃力的節點。

會議表示，主要金融機構特別是國有大型銀行要強化宏觀思維，充分發揮帶頭和支柱作用，保持貸款總量成長的穩定性。

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根據報導，中國央行對於金融機構的具體要求包含增加對實體經濟貸款投放，進一步做好對小微企業、綠色發展、科技創新等領域的信貸支援工作；要保障房地產合理融資需求；依法合規加強對平台經濟重點領域的金融支持。

此外，政策性、開發性銀行要好好使用金融工具，加強對網路型基礎設施建設、產業升級基礎設施建設、城市基礎設施建設、農業農村基礎設施建設、國家安全基礎設施建設等重點領域相關項目的支持，並帶動貸款投放；堅持市場化、法治化原則，統籌信貸平穩成長和防範金融風險。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1110823