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美升級關島防禦 陸官媒：編造中國恐怖故事高手

2022/8/25 13:12
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（中央社台北25日電）美國國防部升級關島軍事防禦能力，理由是現狀不足應付中國全面飛彈攻擊。中國官媒環球時報社評回嗆，中國不是日本，美國五角大廈、FBI、CIA等都是編造中國恐怖故事高手。

環球時報24日深夜11時許刊出社評，內容作上述表示。社評同時強調，中國無意與美國打仗，「但如果美軍真要武力介入台灣事務，那就是主動與中國發生武裝對抗，我們必將毫不猶豫地斷然反擊」。

社評抨擊，美國五角大廈大幅升級關島防空反導系統是最新炒作熱點。對於「要避免珍珠港事件在關島重演」、「解放軍很可能對關島進行偷襲」等說法，社評直指，這是對中國的攻擊抹黑，五角大廈、聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）等都是編造中國恐怖故事高手，善於透過這種方式拿預算。

社評提到，關島距離台灣約2700公里，在鼓吹中國可能襲擊關島的意見中，哈德遜研究所（Hudson Institute）等保守派智庫聲音很大，稱「該所長期接受台灣民進黨當局資助已是公開事實，不排除這背後有製造『美軍必須協防台灣』的輿論推手」。

「中國無意與美國打仗，更不可能像當年的日本那樣搞不宣而戰的偷襲。這一點，美國人大可放心」，社評直言，如果美軍武力介入台灣事務，那就是主動與中國發生武裝對抗，必將斷然反擊，包括關島在內的美軍基地自然都在解放軍的火力覆蓋範圍內。

「台灣問題純屬中國內政，如果真出現這種狀況，從根本上講，美軍是侵略行徑，我們是正當防衛。這和珍珠港事件的性質正好反過來」，社評強調。

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社評指出，關島是否安全取決於華盛頓想扮演什麼角色，反導系統由於本身特性，無論多麼密集仍攔截作用有限，華盛頓想真正化解內心不安的辦法就是徹底打消挑釁中國的念頭。

評論另認為日本近百名右翼議員在去年珍珠港事件80週年紀念日參拜靖國神社，對中國異常敏感、狹隘的華盛頓卻縱容這個挑釁行為，「日本右翼想突破二戰後體制的衝動已經按捺不住了，這才是亞太面臨的最大風險之一」。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110825

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