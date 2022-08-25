重慶高溫釀農旱 備萬發增雨彈待人造雨

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（中央社台北25日電）重慶市今夏持續高溫創下紀錄， 民眾生活、農業生產用水成為一大難題，中國氣象局調派一架飛機支援增雨工作，陸媒指已準備逾1萬發高炮彈，等待時機進行人工降雨。

央視今天報導，今夏重慶氣溫頻頻創紀錄，截至24日有31個區縣最高氣溫突破攝氏40度，其中北碚區在18日更出現45度極端高溫，高溫天氣範圍及強度已超過2006年水準。

此外，據報導，今年重慶平均降水量較常年少6成，為歷史同期最少，旱情嚴重，77個自動土壤水分觀測站土壤乾旱已達中到重旱等級，占總數的70.0%，對當前農業生產造成嚴重影響。為保障群眾生活、農業生產用水，除了期望高溫快結束，另啟動人工降雨工作。

中國氣象局23日調派一架飛機「新舟60」支援重慶增雨抗旱，備妥人工降雨高炮彈1萬3770發、火箭彈650枚，等待時機展開增雨作業。

中國氣象局人工影響天氣中心首席專家周毓荃介紹，當雲層夠高且擁有豐富的水氣被認定具備增雨潛力後，就會派出飛機飛到雲中，像播撒種子那樣，把催化劑播撒在雲中。

但若遇上強對流雲，產生很多閃電，飛機作業會很危險，工作人員會改向空中發射含有催化劑的火箭彈，或是高炮彈等。一般情況下，當催化劑成功送達15分鐘至20分鐘後，降雨的效果便顯而易見。

新京報日前報導，重慶市氣象局曾指今年7月到8月17日，當地多次發射人工增雨火箭彈、高炮彈，累計增雨1億餘噸。但當前情勢仍需持續人工增雨。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110825