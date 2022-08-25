專家：中國結構性通膨壓力加大 政策應對難度增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）預測顯示，中國下半年的消費者物價指數（CPI）年增率可能階段性突破3%，結構性通膨壓力加大。專家說，宏觀調控要在提振經濟成長和穩妥應對通膨中尋求平衡，政策應對難度明顯加大。

新一期的中國新聞週刊報導，7月中國CPI年增2.7%，增幅連續第4個月在2%以上，而且仍呈上漲態勢。中國人民銀行（央行）近日在第二季貨幣政策執行報告中預計，今年下半年，國內CPI在「一些月份漲幅可能階段性突破3%，結構性通脹（膨）壓力加大」。

報導刊登粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恆的文章表示，中國經濟上半年面臨的主要矛盾是低成長，下半年伴隨通膨抬頭，宏觀調控要在提振經濟成長和穩妥應對通膨中尋求平衡，政策應對難度明顯加大。

文章分析，當前中國國內的通膨主要源於豬週期帶動食品價格上行，CPI中非食品分項、核心CPI與PPI（生產者物價指數）年增率一致下行，反映出豬週期上行與總需求不振並存。

據表示，下半年和明年中國通膨的總體格局可能是CPI持續上升，下半年可能突破3%；PPI持續回落，年底短暫反彈後明年再度下行甚至出現負成長；今年9月前後CPI年增率可能超過PPI年增幅度。

面對下半年結構性通膨壓力加大，文章指出，監管當局除了堅持穩健的貨幣政策，有必要提前做好政策儲備和應對，包括繼續做好保供穩價工作，確保能源和糧食安全，實現中國國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行、豬肉充足供應，避免價格大起大落。

此外，產業政策和COVID-19疫情防控政策要避免一刀切，保障物流和供應鏈產業鏈暢通運轉，防止出現暫時性、區域性物資短缺。

另一方面也要針對中低收入民眾提供適當補助，減輕物價上漲對生活的影響，並徹底解決地方治理體系和治理能力現代化不足的問題，重塑激勵機制，避免人為導致的物價波動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅志恆分析，中國物價近年的波動與部分地方和部門制定的政策不無關係，例如部分地方環保措施過度導致上一輪豬週期中生豬產能大幅減少，引發豬價大幅上漲；或是一些激進的減碳行動，導致煤炭等價格大漲；而疫情期間，一些地區過度防疫，引發物流不暢，造成物價大漲。

他說，中國具備保持物價總體穩定的有利條件，因為中國是大市場，能夠較好地應對和消化輸入性通膨，而且糧食價格穩定，豬肉儲備也相對充足，有利於平抑豬週期的影響。應客觀研判與妥善應對未來通膨形勢，但不必過度憂慮。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110825