美國暫停飛往中國26航班 中方：極不負責

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（中央社台北26日電）美國運輸部25日指將暫停由4家中國航空公司執飛、共26個從美國飛往中國的航班，藉此回應中方決定以COVID-19病例為由，暫停若干美國航空公司航班。中國駐美使館批評美方做法極不負責任。

路透社報導，這項決定將使廈門航空、中國國際航空、中國南方航空、中國東方航空9月5日至28日的部分航班暫停。

美國運輸部（Department of Transportation）表示，美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）與聯合航空（United Airlines）的航班近期因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例被取消，是當局決定暫停中國航空公司航班的原因。

對於美方的反制，報導引述中國駐美大使館發言人表示，美方無端暫停中國航空公司的航班，做法極不負責任。

中國駐美大使館並強調，中國的熔斷機制公平透明，符合雙邊航空運輸協議。

報導引述美國運輸部表示，中國當局近來修改了政策，飛往中國的航班上，若COVID-19檢測呈陽性的人數達到總乘客數的4%，將暫停一班航班；若達8%，則暫停兩班。

美國運輸部表示，旅客在美國登機時檢測陰性，但到達中國後呈陽性，熔斷機制不合理地將旅客確診的責任推到航空公司身上，美國已多次向中國提出反對。（編輯：周慧盈）1110826