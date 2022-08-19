布裘離婚前空中起肢體衝突 FBI調查報告細節曝光

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（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）根據消息人士提供給美國有線電視新聞網（CNN）的一份FBI報告，好萊塢女星安潔莉娜裘莉指控前夫布萊德彼特2016年在私人飛機上發生的激烈爭執中弄傷她，並且辱罵他們的孩子。

在美國聯邦調查局（FBI）的報告中，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）告訴FBI探員，她與布萊德彼特（Brad Pitt）及6名子女當時結束為期2週的假期，正在返回加州的途中。

根據安潔莉娜裘莉說法，布萊德彼特在私人飛機上一直喝酒，並與其中一個孩子的互動出現緊張後，要求裘莉陪他到飛機後方。

那份報告基於資訊自由法（Freedom of Information Act）的一項要求釋出給當事人雙方。報告中有許多地方經過特殊處理，布萊德彼特的名字被隱藏，僅多次提及安潔莉娜裘莉的丈夫，而事發當時與她有婚約的正是布萊德彼特。

根據報告，安潔莉娜裘莉表示，他們當時進了洗手間，那裡有道門能保護隱私，讓孩子不會看到他們。她聲稱布萊德彼特當時「抓住她的頭」、「抓住她的肩膀」、大力搖她、把她推到牆上，對她吼了一些事，其中包括：「你他X的正在搞砸這個家。」

FBI在2016年完成調查後，布萊德彼特並未因為那起事件遭到逮捕或起訴。

FBI發言人艾米勒（Laura Eimiller）當時提供給CNN的聲明表示：「我們接獲在美國航空特別管轄權（special aircraft jurisdiction of the United States）範圍內的一架航班降落後提出的指控，航班降落在洛杉磯，上面載了布萊德彼特和他的孩子。經過FBI審視事發情況後，將不會進行進一步調查。這起事件中，沒有人遭到起訴。」

針對報告現在才曝光，一名接近布萊德彼特的消息人士說：「所有各方擁有這份資料已經接近6年，且在之前的訴訟過程都已拿來使用。當中沒有任何新的資訊，除了媒體拿來當作噱頭、製造痛苦以外，沒有其他目的。」

根據FBI的報告，安潔莉娜裘莉告訴調查人員，他們的其中2個孩子當時在門外哭著問她：「媽媽，妳還好嗎？」報告並未指明2個孩子的名字，只註明當時他們仍未成年。

報告中說，布萊德彼特大喊回答：「不！媽媽不好。她正在毀了這個家。她瘋了。」

根據報告，安潔莉娜裘莉指稱，布萊德彼特的話讓其中一個孩子回說：「不是她，是你。你這個爛人（p***k）...」，這話惹惱了布萊德彼特，他衝向其中一個孩子，「看起來像是要去攻擊」。

安潔莉娜裘莉說，當下她勒住布萊德彼特的脖子以制止他，他為了掙脫，自己往後倒，把她推到他們後方的椅子上。

在報告中，安潔莉娜裘莉稱她的背部和手肘因此受傷，並給了FBI她手肘受傷的照片。

報告中附有這些照片的黑白影本，以及一些安潔莉娜裘莉提供據稱是他們孩子的手寫文件，內容包括對這起事件的描述。

安潔莉娜裘莉還稱，布萊德彼特在途中不斷喝酒，之後還把啤酒倒在她身上。在他們抵達洛杉磯後，兩人發生肢體衝突，安潔莉娜裘莉聲稱布萊德彼特不讓她和孩子下機，時間長達20分鐘。

報告並提到，除了背部和手肘，安潔莉娜裘莉宣稱左手也有擦傷，傷勢的照片也附在報告中。當被問到布萊德彼特身上的抓傷時，安潔莉娜裘莉說那可能是她造成的，但她覺得當時自己是想勒住布萊德彼特。

報告寫道：「各方都同意，基於多項因素，本案不會提起刑事訴訟。」

事發後不久，安潔莉娜裘莉就向法院訴請離婚。而雖然兩人在2019年獲准離婚，但多年來仍因財產及未成年子女的監護權，他們的法律戰持續進行。

加州上訴法院去年才裁定，由於一名已經退休但曾獲聘調解兩人監護權訴訟的法官可能涉及利益衝突，因此審理資格被取消。

安潔莉娜裘莉2020年曾告訴印度版「時尚雜誌」（Vogue），她是為了孩子而與布萊德彼特分手。

她說：「我為了我家人的福祉而分手。這是個正確的決定。我繼續把注意力放在他們的療癒上。」

布萊德彼特則曾在2017年告訴男性時尚雜誌GQ，他因為前一年「縱情飲酒」太凶，而已經戒酒。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1110819