美日航空客運中轉亞太區 桃機占比不及2成待提升

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）交通部運輸研究所最新發布的一項研究顯示，美國、日本航空客運中轉往返亞太地區旅次，桃園國際機場市占率不及2成，且與主要競爭對手韓國仁川機場有相當差距，有待提升。

根據運研所「美日航空客運中轉往返亞太地區初探」研究報告，航空業重心持續移往亞洲地區的長期趨勢並未改變，東南亞及印度未來10年對航空客運需求將持續快速成長，包括桃園、香港、仁川、成田及浦東等機場，都致力擴充容量，爭取航空公司增加飛航班次或增闢新航線，期能吸引更多中轉旅客，以成為區域樞紐機場。

運研所以2019年的資料檢視，無論是美國或日本經桃園、仁川、香港、成田、浦東中轉往返亞太地區的旅次，桃園機場市占率皆不及2成，且與主要競爭對手仁川機場有相當差距。

以美國旅次經中轉往返越南為例，仁川機場市占率超過5成最高（中轉旅客量85萬人次），成田機場、桃園機場及香港機場皆不及2成（中轉旅客量19萬至32萬人次），浦東機場2%最低（中轉旅客量僅約3萬人次）。

如以連結機場數來看，在美國端部分，成田機場連結23個美國境內機場最多，仁川機場、香港機場及浦東機場連結的美國境內機場數介於11至17個，桃園機場連結9個美國境內機場最少，顯示於美國往返越南的中轉市場，桃園機場與美國境內機場的連結尚有提升空間。

至於美國往返泰國及菲律賓的中轉市場，仁川機場與桃園機場不相上下，市占率皆超過3成，但桃園機場連結的美國境內機場數都較其他中轉機場少。

另檢視日本旅次經桃園等4機場中轉往返越南、泰國及菲律賓，以仁川機場雙向29萬人次最高，香港機場22萬人次居次，桃園機場約19萬人次。

若從全部中轉旅次來看，香港機場市占率53%遠高於其他機場，當縮小範圍至美、日旅次中轉往返亞太市場時，香港機場市占率由原53%下降至33%，仁川機場則由原24%大幅增為37%，桃園機場也由原本12%增至16%。

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進一步縮小範圍至美、日旅次中轉往返越、泰、菲時，香港機場市占率再萎縮至18%，仁川機場則提升至43%，桃園機場也提升至23%，凸顯美、日旅次經中轉往返越泰菲市場，對仁川機場及桃園機場中轉市場的重要性。

運研所建議，強化與外籍業者（包括低成本航空）合作，透過聯盟、共用班號方式，共同經營航線，尤其航程長、旅客需求不太大的航線，增加中轉客源。（編輯：陳清芳）1110821