基層金融危機 中國官方宣布遼寧2家村鎮銀行破產

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（中央社台北26日電）中國銀保監會今天透過官網公告，遼寧省境內的「遼陽農村商業銀行」及「遼寧太子河村鎮銀行」已被原則同意進入破產程序。這一公告形同正式宣布這兩家基層的村鎮銀行破產。

中國村鎮銀行近來接連陷入經營危機，以至於一度面臨擠兌等風波。由於村鎮銀行是中國最基層的金融機構，但涉及的往往是廣大的農村及都市化程度相對不高的城鎮居民，使村鎮銀行的經營穩定性與中國社會基層穩定性形成一定相關。

根據公告，銀保監會分別在8月3日及4日，正式批覆原則同意遼寧這兩家村鎮銀行進入破產程序，並在今天公布。批覆並要求兩家銀行應嚴格按照有關法律法規要求開展後續工作，如遇重大情況須及時報告。

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另據中國人民銀行旗下的金融時報7月間報導，瀋陽農商銀行已於7月2日完成「遼陽農村商業銀行」及「遼寧太子河村鎮銀行」營業據點、人員、存款的承接工作。

報導不忘強調，這兩家村鎮銀行被承接的作業過程「平穩有序」，各營業據點「正常展業」，各項業務「正常辦理」，「資金安全、交易安全不受任何影響」。目前遼寧全省地方法人銀行「資金充足，運行平穩」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110826