更多編輯台推薦新聞：
50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽
生活

50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠
運動

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠

書摘／半導體地緣政治三國志：美、歐、中國與台積電
產經

書摘／半導體地緣政治三國志：美、歐、中國與台積電

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
S2O潑水音樂祭藝人異動惹議 北市府：消費者可要求全額退費
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報2/300
首頁 / 兩岸

中國新增1356例本土染疫 上海7區域列中高風險區

2022/8/27 11:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中國官方今天通報，新增1356例本土疫情（含確診及無症狀感染），其中西藏占453例；新增8例的上海有7個區域劃為疫情中高風險區。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，26日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例300例，其中境外移入病例50例；本土病例250例，主要包括：海南91例、四川54例、西藏34例、新疆15例等，北京也有3例、上海1例。

當日並新增1194例無症狀感染者，其中境外移入88例；本土1106例，包括：西藏419例、海南229例、新疆77例、青海65例、四川53例、河南42例、甘肅40例等，上海則有7例。

另據陸媒澎湃新聞今天報導，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室指出，根據「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」要求，經研究決定，調整上海市區域風險等級，將楊浦區、浦東新區、寶山區的7個區域劃為疫情中高風險區。

截至26日24時，中國現有確診7257例（其中重症34例），累計報告確診24萬1648例，累計病亡5226例。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110827

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
莫德納控告輝瑞/BNT 侵害mRNA專利開發COVID-19疫苗