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黎智英欲推翻國安處查閱權 香港高院駁回

2022/8/30 12:59
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（中央社記者張謙香港30日電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英申請司法覆核，要求推翻國安處查閱其手機的手令，但高等法院今早駁回他的申請，維持手令有效。

官方香港電台報導，黎智英早前向高院申請司法覆核，指警方前年在他住所檢取兩部手機，並於上月根據香港國安法取得檢視手機資料的手令。

據報導，黎智英質疑警方想在其手機內取得新聞材料，而按照法令，警方只可根據「釋義及通則條例」相關規定提出申請，如今卻以國安法細則申請手令，是以國安法凌駕於相關條例。

他並指出，裁判官無權批出取得新聞材料的手令。

報導表示，高院駁回黎智英的申請，維持手令有效，即警方可以檢視黎智英的手機。

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前年（2020年）8月，警方以「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪名逮捕黎智英等人，此後黎智英一直被扣押；去年初，黎智英因違反國安法而在被羈押的情況下再度被港警拘捕，罪名是涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「協助罪犯」。

香港警方可向裁判官申請手令（又稱搜查令），一旦獲批，警方可以進入任何單位進行搜查，以及搜查相關物品。（編輯：周慧盈）1110830

黎智英
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