中國財政部：加大宏觀政策調節 謀劃增量政策工具
（中央社台北30日電）中國財政部發布2022年上半年中國財政政策執行情況報告。官方強調，疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，將加大宏觀政策調節力度、謀劃增量政策工具，做好「六穩」、「六保」工作。
報告內容提到，上半年國內生產毛額（GDP）年增率2.5%；第2季GDP年增率0.4%，主要指標呈現止住下滑態勢，實現正成長。將加大宏觀政策調節力度，有效實施穩經濟一攬子政策措施，「保持經濟運行在合理區間，以實際行動迎接黨的20大勝利召開」。
報告內容顯示，1至2月全國一般公共預算收入年增率10.5%。3月份受到國內外複雜情勢、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等影響，收入年增率回落至3.4%。4至5月份，由於集中實施增值稅留抵退稅政策等影響，財政收入下滑。
伴隨疫情逐步好轉，穩經濟政策效應進一步顯現，6月份財政收入回升，扣除留抵退稅因素後增長5.3%，增幅由負轉正；6月份全國共有25個省分財政收入實現正成長。整體而言，上半年預算執行情況好。
官方加大財政資金統籌，透過特定國有金融機構和專營機構依法上繳近年結存的利潤、調入預算穩定調節基金等，保持適當支出強度。上半年，全國一般公共預算累計支出人民幣12.89兆元，年增率5.9%，高於財政收入增幅。
報告內容強調，繼續實施各項組合式稅費支持政策，持續釋放政策紅利，認真研究解決市場主體反映的突出問題，督促地方加強政策配套。加強財政與貨幣政策連動，支持政策性開發性金融工具推出，實現擴大有效投資、帶動就業、促進消費的綜合效應。
2018年7月，中共中央經濟工作會議首次提出「六穩」，所指為「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」；2020年4月提出「六保」，即「保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉」。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1110830
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