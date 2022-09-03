中國通過反電信網路詐騙法 追究境外詐騙責任

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中國全國人大常委會2日表決通過「反電信網絡詐騙法」，將推進國際執法司法合作，並明文規定可追究境外詐騙損害民眾權益的責任。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）

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反電信網路詐騙法還規定，辦理電話卡不得超出中國有關規定限制的數量，對經識別存在異常辦卡的情形，電信業務經營者有權加強核查或者拒絕辦卡；開立銀行帳戶、支付帳戶，不得超出有關規定限制的數量。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110903

另外，銀行業金融機構、非銀行支付機構為客戶開立銀行帳戶、支付帳戶及提供支付結算服務以及與客戶業務關係存續期間，應當建立客戶盡職調查制度，依法識別受益所有人，採取相應風險管理措施，防範銀行帳戶、支付帳戶等被用於電信網路詐騙活動。

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報導提到，一段時期以來，手機卡、銀行卡大量非法開辦、隨意買賣，成為電信詐騙犯罪分子的重要工具。反電信網路詐騙法規定，電信業務經營者應當依法全面落實電話用戶真實身份訊息登記制度。

此外，中國國務院公安部門等會同外交部門加強國際執法司法合作，與有關國家、地區、國際組織建立有效合作機制，透過國際警務合作等方式，提升在訊息交流、調查取證、偵查抓捕、追贓挽損等方面的合作水平，有效打擊遏制跨境電信網路詐騙活動。

其中規定，「境外的組織、個人針對中華人民共和國境內實施電信網絡詐騙活動的，或者為他人針對境內實施電信網絡詐騙活動提供產品、服務等幫助的，依照本法有關規定處理和追究責任」。

電信網路詐騙案多年來無法禁絕，新華社報導，13屆全國人民代表大會常務委員會第36次會議2日表決通過「反電信網絡詐騙法」，其中表示，為了預防、遏制和懲治電信網路詐騙活動，加強反電信網絡詐騙工作，保護公民和組織的合法權益，維護社會穩定和國家安全，根據憲法，制定本法。

（中央社台北3日電）中國全國人大常委會昨天表決通過「反電信網絡詐騙法」，將於12月1日起施行，其中提到將推進國際執法司法合作，並明文規定可追究境外詐騙損害民眾權益的責任。

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