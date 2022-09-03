新一屆港府首次召開國安委會議 沒說明會議內容

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（中央社台北3日電）香港政府一直對國安工作諱莫如深，新一屆香港政府今天舉行首次維護國家安全委員會會議，由國安委主席兼特首李家超主持，港府發通稿只介紹國安委的職責，並未說明會議內容。

香港政府發通稿表示，新一屆香港政府3日舉行首次維護國家安全委員會會議。

通稿沒有說明會議內容，只介紹國安委的職責與人事說，國安委由特首李家超擔任主席，成員包括3名司長、保安局局長及警務處處長等，國安委下設秘書處。北京中央政府指派的國家安全事務顧問、中聯辦主任駱惠寧列席國安委會議。

國安委的3大職責包括分析研判香港維護國家安全形勢，規劃有關工作，制定香港維護國家安全政策；推進維護國家安全的法律制度和執行機制建設；協調香港維護國家安全的重點工作和重大行動。

香港國安法於2020年6月底實施，同年12月從政府一般收入中撥出港幣80億元（約新台幣312億元）的專門款項，用於支付關於維護國家安全「未來數年」的開支。財政司司長須每年就這筆專門款項的控制和管理向立法會提交報告。

港府於今年7月13日公布2021年度維護國家安全開支的專門款項控制和管理報告說，考慮到維護國家安全工作的特殊及機密性質，國安委秘書處設有專屬會計財務小組，處理相關工作的收支及財務事宜，直接呈報財政司司長。

報告沒有明確交代80億元如何使用，只提到開支主要分為經常開支如薪酬及津貼、租金、及非經常開支如系統設置。

2021年度報告與之前一年度的報告，同樣只有3頁，內容大致相同。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110903