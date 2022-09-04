無人機擾台暫歇？廈門開投洽會 禁飛小型航空器10天

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中共近期頻以民用無人機侵擾金門、馬祖等外島防區，廈門當局宣布，3至12日禁小型航空器起降。圖為金門漢光實兵演練畫面。（金防部提供）

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（中央社台北4日電）中共無人機近期頻繁進入金門上空，國軍施以干擾槍射擊反制後，廈門當局宣布，為確保中國國際投資貿易洽談會議期間順利舉行，未經審批，任何人不得在廈門區域內起降民用小型航空器。

中共近期頻以民用無人機侵擾金門、馬祖等外島防區。軍聞社2日指出，金防部各據點官兵發現不明無人機時，立即回報並加強監視，待命班人員則運用干擾槍及7.62口徑以下武器實施防衛射擊。

據陸媒「極目新聞」今天報導，廈門公安3日宣布，廈門市公安局、中國民用航空廈門安全監督管理局與廈門市氣象局共同發布關於第22屆中國國際投洽會期間加強民用小型航空器和空飄物管理的通告。

通告指為確保投洽會安全順利舉行，根據「通用航空飛行管制條例」、「廈門市民用無人駕駛航空器公共安全管理辦法」，未經依法審批，任何單位和個人不得擅自在廈門行政區域內起降民用小型航空器和升放空飄物。

這項通告適用於輕型和超輕型飛機、輕型直升機、滑翔機、三角翼、滑翔傘、動力傘等有人駕駛航空器；無人機、航空模型等無人駕駛航空器；熱氣球、飛艇、無人駕駛自由氣球、孔明燈、大型風箏等空飄物的臨時性管理。

通告指必要時，可依法採取臨時封存措施，對有關起降點和升放點予以臨時關閉。對違反通用航空飛行管制等違法行為，由有關部門依法處罰。若構成犯罪則依法追究刑事責任。

這項通告實施期間為9月3日至9月12日。

有中國網友發文表示，此舉將讓從廈門到金門的無人機行動被迫暫停，另有網友指，中國當局對台不夠強硬。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110904