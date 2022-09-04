九三軍人節不鬆懈 金門烈嶼官兵以干擾槍反制無人機

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（中央社記者黃雅詩台北4日電）中共無人機近期頻繁進入金門禁限制水域上空，軍聞社今天公布一系列金門烈嶼官兵操作干擾槍反制無人機的畫面，強調前線官兵毫不鬆懈，全天候監控海、空域動態，

軍聞社報導指出，昨天是九三軍人節，烈嶼官兵仍勤訓不懈，依「一點生變、連鎖反應、全面制變」的政策指導，全天候嚴密監控海、空域動態，維護國土整體安全。

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軍聞社指出，面對近期對岸無人機頻繁進入金門禁限制水域上空，企圖破壞區域和平穩定，金防部官兵依監控、回報、驅離及防衛射擊等程序應處，併用干擾槍信號干擾及控制、7.62mm口徑以下武器防衛射擊及信號彈示警等手段，強力反制中共認知作戰侵擾。

烈嶼又稱小金門，位於金門本島西南西方，居於金門、廈門之間，並包括大膽島、二膽島、三膽島、四膽島、五膽島、復興嶼、猛虎嶼、獅嶼、檳榔嶼等諸小島。屬中華民國金門縣管轄。距離中國最近的島嶼僅0.5公里，在戰略位置上是「外島中的外島，前線中的前線」。（編輯：林淑媛）1110904