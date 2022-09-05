穩人民幣匯率 人行下調外匯存款準備金率

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（中央社台北5日電）人民幣兌美元近期持續貶值。為穩定匯率，中國人民銀行今天宣布，15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，由現行8%下調至6%。這是今年第2次下調外匯存款準備金率。

中國人民銀行（中國央行）網站傍晚發布，為提升金融機構外匯資金運用能力，決定自2022年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行8%下調至6%。

今年4月25日，人行曾發布公告稱，自5月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點，也就是從9%下調至8%。

澎湃新聞引述中國外匯投資研究院副院長趙慶明說，下調金融機構外匯存款準備金率可以增加金融機構外匯貸款的資金供給，有利於穩定人民幣匯率。

每日經濟新聞報導，去年以來，人行頻繁動用外匯存款準備金率這個工具調節市場預期。2021年人行分別在5月31日和12月9日兩次出手上調外匯存款準備金率，陸續從5%提高到9%。在人行出手後，當時人民幣對美元匯率連續升值勢頭暫緩。

9月5日，在岸人民幣兌美元匯率貶破6.93關卡，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元盤中貶破6.95關卡，均創下2020年8月以來的新低。

中國人民銀行副行長劉國強下午在國新辦舉行的穩經濟政策措施吹風會上強調，人民幣長期的趨勢應該是明確的，但是短期內，雙向波動是一種常態，不會出現「單邊市」。

他並表示，人民幣匯率近期主要是受美國加碼貨幣政策調整影響，美元今年以來升值了14.6%，在美元升值背景下，SDR籃子裡其他儲備貨幣對美元都大幅度貶值，人民幣也貶值了8%左右，但是和其他非美元貨幣相比，貶值幅度小。

在上述表態後，人行出手年內第2次下調金融機構外匯存款準備金率。（編輯：張淑伶）1110905