北京疫情加劇 外地進京者7天內禁聚會須3日2檢

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（中央社台北12日電）中國官方今天公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）1094例，其中本土病例949例。北京疫情仍未趨緩，當局下令外地進京者7天內嚴禁聚餐聚會，同時需3日2檢。

中國衛健委上午通報，11日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診226例（境外移入62例、本土病例164例）。本土病例包括四川81例、廣東17例、北京15例、內蒙古15例、西藏10例等。

新增無症狀感染者868例（境外移入83例、本土病例785例）。本土病例包括西藏216例、貴州136例、黑龍江68例、四川62例、江西60例、湖北38例、陝西31例、遼寧28例、山東28例、廣西26例、新疆24例等。

中共20大將於10月16日在北京揭幕，近來當地卻爆發集中於中國傳媒大學等院校的群聚感染，北京市府昨天宣布，凡進京者抵京後7日內不得聚餐、聚會，更不可前往人群密集場所。

同時進京者還得3日2檢（抵京24小時內完成首次核酸檢測，間隔24小時後、抵京72小時內完成第二次核酸檢測）。

據香港網路媒體01今天報導，截至昨天下午3時，北京又新增14名感染者，當中6人是中國傳媒大學的學生，而北京化工大學昌平校區又增7名輕症確診的學生。

這波疫情造成中國31省市中至少25省通報染疫者，各地方政府加強執行中央下達的清零指令並層層加碼，導致民怨四起、怨聲載道。

中國國務院聯防聯控機制發布新聞稿坦承，至少17個地方政府違反「九不准」規定，防疫層層加碼、簡單化又一刀切，包括強制勸返及隔離外地來客、隨意擴大隔離範圍、限制符合資格的人車通行、巧立名目加收防疫費用等。

衛健委另通報，截至11日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例5651例（其中重症病例25例），累計報告確診病例24萬7078例，尚在醫學觀察的無症狀感染者2萬2622例（境外移入703例）。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110912