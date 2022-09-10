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中共20大前疫情多點爆發 專家指中國遭逢武漢上海後最嚴峻形勢

2022/9/10 11:35（9/10 12:22 更新）
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中共20大下月即將登場之際，疫情仍多點爆發。專家表示，這是自武漢、上海疫情後，中國碰到最嚴峻、複雜的形勢。圖為北京朝陽區一處核酸檢測站。（中央社檔案照片）
中共20大下月即將登場之際，疫情仍多點爆發。專家表示，這是自武漢、上海疫情後，中國碰到最嚴峻、複雜的形勢。圖為北京朝陽區一處核酸檢測站。（中央社檔案照片）
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（中央社台北10日電）中共20大下月即將登場之際，疫情仍多點爆發。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨天表示，這是自武漢、上海疫情後，中國碰到最嚴峻、複雜的形勢。

吳尊友9日在其個人微博發文指出，當前中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情此起彼伏，每日報告確診病例數與無症狀感染者人數在千例以上的嚴峻形勢已經連續1個月。

他形容，「這是自武漢疫情以後、除上海疫情之外，我國新冠疫情形勢最為嚴峻、複雜的。」

吳尊友並將中國疫情形勢嚴峻歸因於兩方面，其一為西太平洋成為全球第五輪疫情中心，給中國「外防輸入」造成巨大壓力；第二為Omicron病毒變異株的出現，使隱匿傳播更為常見，防控增加了難度。

吳尊友指出，中國也是西太平洋國家之一，受到周邊國家和地區嚴重疫情影響，給中國造成「外防輸入」的壓力，這是近期疫情嚴峻的主要外圍原因。

至於隱匿傳播的問題，他說，是什麼原因造成疫情感染者中部分人出現核酸檢測結果陰性、陽性交替的現象，目前還不清楚。這種陰性、陽性交替的現象在「隱匿性傳播」中究竟發揮了多大的作用，也需要進一步的研究。但這種現象的存在，無疑給防控帶來巨大挑戰。

針對當前疫情形勢，中國國務院聯防聯控機制9日召開電視電話會議，由中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭出席會議並講話。

孫春蘭說，要貫徹中共總書記習近平關於疫情防控的指示，嚴格執行第九版防控方案。當前受境外疫情高位流行影響，中國多地發生聚集性疫情，要採取堅決果斷措施，盡快控制疫情。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110910

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