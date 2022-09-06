中國逾70城市封控影響3億多人 CNN：向20大獻禮

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中國堅持「動態清零」政策，專家認為嚴厲的封控措施融入了政治因素。圖為北京一處核酸檢測站。（中央社檔案照片）

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（中央社香港6日綜合外電報導）自8月下旬以來，中國逾70座城市處於全面或部分封控狀態，受影響人數超過3億，在習近平預計展開第3任期之際，地方當局正不惜一切代價執行COVID-19清零策略。

根據美國有線電視新聞網（CNN）統計，自8月20日以來，中國至少有74座城市、合計3.13億人口處於全城封控、部分行政區或小區封控狀態，其中包括15個省會和直轄市天津。

中國財經新聞媒體「財新周刊」報導，目前有33座城市仍在落實全城或局部封控；專家認為，未來幾週還會有更多城市實施封控管制。

CNN報導，中國不顧對民生和經濟發展的衝擊，動輒封控的政策，與全球大多數國家陸續恢復正常生活、轉向與病毒共存的作法形成鮮明對比。

北京當局堅稱「動態清零」政策拯救生命，中國衛生官員也指出，老年人口疫苗接種率低以及農村醫療設施落後是放鬆管控的障礙，但不少中國公共衛生專家認為，中國嚴厲的封控措施融入了政治因素。

中共中央政治局拍板於10月16日召開第20次全國代表大會，屆時堅定倡導和支持清零政策的中國國家主席習近平料將取得第3個5年任期。

中共20大不僅要慶祝並證明黨取得的成就，也要細數習近平主政10年來的「豐功偉業」。專家指出，嚴重的疫情可能破壞這種勝利形象。

中共20大前疫情難控，成都2日實施全體居民原則居家，街頭空蕩。（中新社）

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）全球衛生問題高級研究員黃嚴忠接受CNN訪問時表示：「黨希望確保不會發生像疫情大爆發這種可能威脅社會穩定、讓領導層交接過程蒙上陰影，甚至影響習近平個人領袖信譽的事情。」

中國共產黨曾以習近平支持的動態清零政策為例，辯稱其政治模式優於西方民主國家。

今年稍早，上海歷經兩個多月的痛苦封城，民眾怨聲載道，經濟也受到嚴重衝擊，引發各界質疑動態清零政策後，習近平親自發話，要求「堅定反對歪曲、懷疑和否認動態清零政策的言行」。

黃嚴忠向CNN表示，中國各地官員從上海封控汲取的教訓是，哪怕是出現最輕微的疫情反彈，也要立即採取果斷的封控措施。

報導說，動態清零已成為中國各地官員遵循黨的路線、展現對習近平忠誠的一種方式，同時在中共20大召開前幾週，防止任何可能危及其政治生涯的疫情大規模爆發。

黃嚴忠說：「這為他們採取嚴厲、極端的先發制人措施，提供了強大的動力。未來一個半月，我們會看到更多城市處於封控之下。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110906