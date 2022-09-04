中國持續清零 33個城市被管控6500萬人受影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）中國持續推動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情清零總方針，目前計有包括7座省會城市、1座直轄市在內等33座城市因疫情處於部分或全部靜態管理，超過6500萬人受影響。

據財新網3日報導，1日單日計有26個分布於省市、自治區103座城市報告疫情，創下2020年初疫情發生以來最高紀錄。目前有33座城市因疫情處於部分或全部靜態管理，超過6500萬人受影響。

天津市官方3日宣布，4日上午8時起展開全域核酸檢測，結果出來前繼續靜止；河西區梅江街、和平區五大道街、津南區雙港鎮和雙新街、南開區體育中心街和華苑街等已實施靜態管理街鎮居民，在檢測結果出來前仍要保持原地靜止。

報導指出，海南、西藏、新疆、青海、雲南等多個夏季旅遊熱點省分發生疫情，相繼實施靜態管理，一度導致大量外來遊客滯留當地；8月中下旬疫情逐步舒緩。

海南三亞市自8月6日起實行臨時性全域靜態管理，目前卻仍未解除；青海西寧市8月31日宣布，全市居家辦公時間延長至9月5日上午6時；新疆烏魯木齊8月23日結束全域靜態管理，主城區中高風險則是繼續封閉。

河北、四川、遼寧、廣東等地疫情在8月底、9月初陸續發生，管控措施快速升級。石家莊鹿泉區8月25日實施全域靜態管理、大連市8月29日宣布嚴控主城區人員流動為期5天、鞍山市岫岩縣8月31日實施全域靜態管理。

成都市全體居民1日起採「原則居家」措施，成為上海後又一座實施全域靜態管理、人口數逾2千萬人的城市；四川省阿壩州馬爾康市、西昌市也在全域靜態管理中。深圳市龍華、羅湖、福田、龍崗、南山、寶安區於2日分別發布通告，宣布實施全區靜態管理。

長春市傳染病醫院在常規核酸檢測中發現感染者，長春市官方2日指出，這波疫情傳播鏈清晰，暫未發現相關社會面病例；暫不會採取全面靜默管控措施，有病例的小區將依有關規定管理。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110904