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中共20大前成都續封深圳分級管理 疫情難控清零影響逾6500萬人

2022/9/5 10:31（9/5 11:09 更新）
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中共20大前疫情難控，成都2日實施全體居民原則居家，街頭空蕩。（中新社）
中共20大前疫情難控，成都2日實施全體居民原則居家，街頭空蕩。（中新社）
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（中央社台北5日電）中國官方今公布新增本土COVID-19病例1552例，中共20大前疫情難控，成都除2地局部解封外，再延3天封控；另深圳宣布，街道採取分級分類管控措施。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，4日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1666例（含確診與無症狀感染者），其中本土1552例、境外移入114例。

其中新增本土確診303例，主要包括四川105例、西藏64例、廣東63例、內蒙古及海南各14例等。另本土無症狀感染1249例，主要為西藏452例、黑龍江162例、青海95例、遼寧93例、四川80例等。

4日疫情發展較受矚目地區為四川成都，官方先前宣布9月1日至4日實施全市居民「原則居家」，全員核酸檢測到期後，昨晚宣布再延長至7日，形同繼續封控。

新津區及邛崍市則可逐步有序恢復正常生產生活秩序，居民外出必須持24小時內核酸檢測陰性證明。

另外在深圳部份，當局表示疫情防控形勢仍然嚴峻複雜，每日新增病例數保持在較高水平，社區傳播風險依然存在，今起實施分級分類管控措施。

街道如果連續3天都沒有社會面病例，將會即刻解除臨時管控措施，實施常態化管理；否則將從最後一例社會面病例出現當日起計，連續3天無新增社會面病例後常態化管理。

中共將在10月16日召開20大，目前疫情仍難控，且因高舉疫情清零總方針，據陸媒統計，包括7座省會城市、1座直轄市在內等33座城市正因疫情處於部分或全部靜態管理，超過6500萬人受影響。

香港疫情單日新增病例繼續破萬例，4日公布新增1萬683例確診，其中1萬490例屬本土感染，另新增8名患者離世。香港衛生防護中心表示，單日新增確診數字兩週內由約5000例，翻倍增至1萬例，由於病毒基本傳染數仍然高於1，預期確診數字短期內仍會上升。

澳門4日公布新增2例境外移入病例，分別由香港及台灣入境，被列為無症狀感染者。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110905

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