成都核酸系統崩潰 民眾冒雨排隊數小時做不到

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（中央社台北3日電）四川成都市1日下令全市居民「原則居家」，展開為期4天的全員核酸檢測。但新上線的核酸檢測系統昨天傍晚崩潰，數以千萬民眾在雨夜風涼中排隊數小時還做不到核酸，網路一片罵聲。

2日晚間，「成都核酸系統崩了」登上微博熱搜。成都網友指出，核酸系統又崩潰了，「全城靜默」變成「全城排隊」。許多人抱怨檢測速度極慢，冒著秋夜風涼排隊數小時，後來還下了大雨，最後還是沒做到核酸，被叫回家。

多張網路照片顯示，成都核酸系統崩潰後，在現場的核酸採集醫護人員以為是網路訊號不好，紛紛將手機高高舉過頭頂試圖獲得訊號，還叫在場排隊民眾把手機開到飛航模式。但民眾說，網路連線明明很正常。

成都市民排隊數小時做不到核酸，迅速在網路社群掀起一片罵聲，「成都核酸系統崩了」躍為熱搜話題冠軍後，官方緊急維穩降熱搜，壓制負面聲量。

多名網友指出，並不是四川健康碼「天府健康通」出問題，而是東軟集團開發的核酸系統出問題。「東軟」也躍為熱搜詞遭網友圍剿。

對此，成都當局今天下午發文致歉，成都疫情防控指揮部相關負責人稱，2日傍晚5時30分左右，成都市核酸檢測系統因對短時超大併發量預估不足，導致系統出現卡頓問題。故障發生後，立即組織專業技術團隊與承建商一起排查原因，積極搶修，系統在增加多台伺服器、優化關鍵參數設置後逐步恢復，但「還存在不確定性」，正在努力加以解決。

東軟集團下午發表聲明稱，東軟核酸檢測系統緊急上線，9月2日4時，系統首次投入使用。系統上線後，發現有回應延遲、卡頓等現象。據技術專家研判，目前出現的系統響應延遲、卡頓等現象「與核酸檢測系統軟體無關」。

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聲明並稱，3日0時，在進行網路調整之後，系統運行平穩順暢，效率得到極大提升，當日共完成1200萬樣本採集量。今天下午1時左右，系統再次無法進行訪問，經排查，發現是「網路出現故障」，在恢復網路連接後，系統於下午2時左右再次恢復運行。具體網路故障的原因，相關部門正在排查。

東軟將系統崩潰推給網路故障，反而火上加油，網友痛斥這根本不是道歉而是推卸責任。陸媒也相繼報導此前西安健康碼「一碼通」接連崩潰，還有官員因此下台，東軟就是開發廠商之一。（編輯：楊昇儒）1110903