成都封城民眾瘋搶物資 還有人囤11台冰箱

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（中央社台北3日電）四川成都封城，當地民眾瘋搶物資橫掃超市與市場甚至不惜大打出手已不算奇觀，昨天上傳至騰訊的一段影片顯示，有婦女在家裡囤了11台塞滿物資的冰箱，準備與封城長期抗戰。

畫面中，抱著置物籃的女子急急忙忙穿梭於11台冰箱之間，原來她家是3間房打通估計至少500平方公尺（約莫151坪），公婆、保母跟孩子還有她和先生各住一間。

全家人在這3房打通的空間住了20多年，加上老人家惜物捨不得丟東西，只好不斷買冰箱囤物，於是前前後後加起來買了11個冰箱。

冰箱多雖然費電，但有了這些可冷凍冷藏食品的家電，堪稱封城期間的福音。

綜合陸媒報導，成都封城期間不僅民眾搶物資難，大排長龍等著驗核酸更難，只因當局下達全市全員都得核酸檢測的指令。

前些時候四川高溫酷暑，成都同樣燠熱難耐，近來卻接連降雨，所有人不分男女老幼全都得撐著傘，苦等被捅鼻孔或戳喉嚨。

雖然氣溫已不若先前炎虐，但民眾不耐久候，火氣攻心大打出手是免不了的場面，苦等無奈的貼文更洗版微博：「排隊排到快崩潰」、「前幾天已經崩過了，今天又崩了」、「換了一個檢測點，但因為系統崩潰做不了。」

報導引述電視劇「北京愛情故事」的編劇李亞玲說，她從晚上7時26分開始排隊直到近11時還沒輪到，因為又冷又溼，中途曾回家拿件衣服搬板凳繼續排，還有人出門穿短袖短褲沒帶傘而瑟瑟發抖。

最後社區通知大家：開學在即需要5天5檢才能上學的學生繼續檢測，其他人暫時返回，明天若需離開小區的，憑出入證和48小時內的核酸報告進出。於是李亞玲跟著一堆沒做成核酸拎著小板凳的眾人，淋著雨回家了。

她質疑：「我還是想不明白，2000萬人每天全員核酸的科學性和必要性在哪裡？我不是躺平派，但我只支持科學抗疫。」（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110903