北京3校爆群聚疫情 傳媒大學逾500人集中隔離

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（中央社台北11日電）中國官方今天通報，新增1138例本土COVID-19病例。在中共20大召開前，北京群聚疫情連環爆特別受矚，目前涉及3所學校，其中中國傳媒大學一口氣轉移逾500名師生和員工，進行集中隔離。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，10日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1303例（含確診與無症狀感染者），其中本土1138例、境外移入165例。

其中新增本土確診179例，主要包括四川97例、內蒙古21例、西藏16例、廣東15例、山東9例及北京8例等。另本土無症狀感染959例，主要包括西藏251例、貴州122例、四川90例、黑龍江87例等，另北京2例。

由於中共即將在10月16日於北京舉行第20次全國代表大會，北京當前疫情連環爆特別受矚。

9月6日北京化工大學昌平校區出現校園聚集性疫情，另包括中央民族大學附屬中學和中國傳媒大學均也出現疫情。截至目前，這3所學校累計報告逾60例本土感染者；中國傳媒大學多個宿舍樓和餐廳已被劃為中高風險區。

央視10日晚間報導，中國傳媒大學涉疫學生所在的住宿生大樓488名學生、19名教師及5名後勤員工已全部轉運，進行集中隔離。

北京市政府提醒市民，中秋節假期不忘防疫，減少跨市活動，堅持不去7日內出現本土疫情的縣（市、區、旗）旅遊或出差，進返京人員需嚴格遵守各項防疫規定，展開3天2檢及7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。

另在其他地區，新疆疫情得到遏制、海南全省轉入常態化疫情防控、成都疫情形勢向好、貴陽疫情仍有傳播風險，另黑龍江大慶市主城區繼續實行臨時管控。

大慶市近日通告稱社區隱匿傳播鏈尚未完全阻斷，嚴防疫情反彈任務依然艱鉅。為盡早實現社會面清零目標，自9日下午9時起，繼續在該市主城區實行5天臨時性管控措施。

香港官方10日公布新增9787例確診個案，其中9602例屬本土感染，另新增8名患者離世，香港衛生防護中心說，難以估計中秋假期後個案數目會否上升，呼籲市民跨家庭聚會能免則免。

澳門官方10日公布新增5例移入無症狀感染病例，分別由英國、義大利、加拿大、香港及台灣入境，列為無症狀感染者。另外有1名由香港入境者，核酸檢測呈陽性，被列為復陽個案，不納入澳門統計。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110911