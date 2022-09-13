李克強：穩經濟政策能用盡用 快出快落地

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（中央社記者邱國強北京13日電）中國國務院總理李克強日前在聽取「穩經濟大盤」督導工作匯報時說，要 堅持「發展是解決一切問題的基礎和關鍵」，繼續推出「穩經濟」階段性政策，「能用盡用、快出快落地」。

央視新聞報導，李克強日前主持召開國務院專題會議，聽取兩批工作組赴16個省區「穩住經濟大盤」督導和服務工作匯報。他在會中作上述表示。

這項會議除由李克強主持外，中國國務院4名副總理韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴全數出席。而5名國務委員中，除國防部長魏鳳和外，其餘4人王勇、王毅、肖捷、趙克志也都與會。

報導指出，根據國務院常務會議先前安排，國務院組成部門主要負責人代表國務院，帶隊赴地方督導和服務政策落實與項目建設。地方對此反映「下了及時雨」，是「放管服」改革的具體實踐，是「工作方式創新」。

根據報導，李克強說，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹「新發展」理念，「高效統籌疫情防控和經濟社會發展」，發揮中央和地方兩個積極性。堅持「發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵」，多措並舉穩增長、穩就業、穩物價，保持經濟運行在合理區間，實現「回穩向上」。

李克強表示，穩經濟要靠市場主體，要在助企紓困的同時，「促進消費恢復成為主拉動力」，且更大力度擴展有效投資，為市場主體創造需求、提振信心。

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他指出，要加快重點項目建設，政策性開發性金融工具根據地方需求增加額度，上半年開工項目納入支持範圍，在今年後幾個月形成更多實物工作量。運用階段性財政貼息、研發費用加計扣除、政策性金融工具等，支持薄弱領域設備更新改造。

李克強說，這幾年中國保持宏觀政策可持續性，沒有大幅增加財政赤字、超發貨幣，正因為如此「物價保持了平穩」，為今年預留下政策工具。要繼續推出「穩經濟」階段性政策，「能用盡用、快出快落地」。（編輯：周慧盈）1110913