防中國沒收澳門國父紀念館 傳陸委會擬出售

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澳門國父紀念館為澳門僅存可以公開展示中華民國國旗的場所，具重要象徵意義。（圖取自facebook.com/DRSUNINMACAU）

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（中央社記者呂佳蓉台北13日電）媒體報導，台灣駐澳門辦事處最後一名官員的簽證將於今年10月30日到期，為防陸委會在澳門的國有財產「澳門國父紀念館」可能被中國沒收，現已研議朝向「出售」方式處置。

自由時報今天報導，台灣駐澳門辦事處目前僅剩3名官員，其中最後一名人員的簽證將於10月底到期。

官方研判，澳門特區政府可能要求駐澳人員簽署「一中承諾書」，否則不發簽證。為因應駐澳門辦事處若無派駐正式人員，國有財產可能被中國大陸沒收，政府擬出售澳門國父紀念館。

報導稱，澳門國父紀念館為陸委會在澳門的國有財產，面積133坪，現值3000萬澳門幣（約新台幣1億4000萬元）。

澳門國父紀念館為澳門僅存可以公開展示中華民國國旗的場所，具重要象徵意義。陸委會一年編列50萬元養護費。

報導引述知情官員指出，澳門國父紀念館的產權登記在新加坡「APHS」港華旅行有限公司名下，該公司為陸委會全資持有，國父紀念館交由駐澳門辦事處負責管理。

官員提及，該不動產是中華民國政府的國有財產「借名登記」在第三國的公司名下，該公司百分之百由陸委會控制。

這名官員稱，不排除中共直接沒收澳門國父紀念館，撤掉國旗。若澳門以後沒有派駐人員，且情勢危急的話，有考慮優先出售。

官員指出，目前港澳情勢讓主管機關不敢掉以輕心，如何守護住中華民國的國有財產，不被中國大陸沒收，政府都在研議各種可能方案，盼能守護國產。（編輯：張淑伶）1110913