傳陸委會擬出售澳門國父紀念館 藍：說不通

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）傳陸委會可能出售澳門國父紀念館，國民黨今天表示，怕被沒收所以出售，是否代表可能放棄國家財產，這種道理怎麼講也說不通；民進黨執政以來，不思如何增進聯繫、維持中華民國的話語權，導致今天的困境。

自由時報報導，台灣駐澳門辦事處目前僅剩下3位官員，最後1人簽證將於10月30日到期。官方研判，澳門特區政府可能要求台灣簽署「一中承諾書」，否則不發簽證；為因應駐澳門辦事處若無派駐正式人員，國有財產「澳門國父紀念館」可能會被中國沒收，陸委會已研議朝向「出售」方式處置。

國民黨文傳會副主委、黨史館主任林家興今天透過新聞稿表示，怕被沒收所以出售，是否代表可能放棄國家財產，這種道理怎麼講也說不通。即便蔡政府自己承認管理不當、鞭長莫及，但哪有管不好就乾脆不管。

林家興說，各國政府都不可能輕視自己建國領袖的歷史遺跡，民進黨政府執政以來不思如何增進聯繫、維持中華民國的話語權，導致今天的困境。

林家興指出，澳門國父紀念館前身是國父孫中山生前與家人居所，為中華民國重要歷史古蹟，更屬於中華民國政府珍貴的國有財產，目前產權及管理均由陸委會負責，陸委會責無旁貸應妥善應處、繼續維護該重要建物的產權及日常運作。（編輯：謝佳珍）1110913