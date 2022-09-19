中國辦供應鏈論壇 習近平稱深化國際合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）在美中科技戰等背景下，中國今天舉行首屆「產業鏈供應鏈韌性與穩定國際論壇」，中國國家主席習近平致賀信表示，將保障本國產業鏈供應鏈安全穩定，以實際行動深化產業鏈供應鏈國際合作。

新華社報導，習近平說，維護全球產業鏈、供應鏈韌性和穩定是推動世界經濟發展的重要保障，並指「中國堅定不移維護產業鏈供應鏈的公共產品屬性」。

習近平強調，中國願和各國一道，把握新一輪科技革命和產業變革新機遇，共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系，為促進全球經濟循環、助力世界經濟增長、增進各國人民福祉作出貢獻。

「產業鏈供應鏈韌性與穩定國際論壇」今天在浙江省杭州市開幕，主題為「同舟共濟，共克時艱，務實推動構建富有韌性的全球產業鏈供應鏈」。

近來，美國通過「晶片法案」（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act），強化自身半導體產業的研究和製造；主導促成晶片四方聯盟（Chip 4）；宣布成立不包含中國的印太經濟架構（IPEF）；並以行政命令支持擴大美國生物製造，降低對中國依賴。再加上各種出口管制措施，這些都牽制了中國的科技產業發展。

根據人民日報，去年10月30日，習近平在2021年20國集團（G20）羅馬峰會上提出，要維護產業鏈供應鏈安全穩定，暢通世界經濟運行脈絡。中方倡議舉辦產業鏈供應鏈韌性與穩定國際論壇。

報導引述工業和信息化部副部長辛國斌說，舉辦這次論壇，就是要為全球產業界打造一個「高端交流平台」，聚焦產業鏈、供應鏈穩定安全面臨的重大挑戰，圍繞規則、標準、機制、政策等加強對話協商、增信釋疑，推進市場開拓、技術創新、人才培養等各方面的務實合作。

這場論壇是由中國工業和信息化部、國家發展改革委、交通運輸部、國務院發展研究中心、浙江省人民政府共同舉辦。但報導未說明參加的相關國家成員有哪些。（編輯：張淑伶）1110919