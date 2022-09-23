孫力軍被判死緩不得減刑 5名前公安高官同獲重刑

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（中央社記者邱國強北京23日電）吉林省長春市中級人民法院今天一審宣判，前中國公安部副部長孫力軍因受賄、操縱證券市場、非法持有槍支等罪，被判處死刑緩期2年執行，且2年期滿後終身監禁，不得減刑、假釋。

在孫力軍今天被重判死緩前，被列為「孫力軍政治團伙」的上海市公安局局長龔道安、重慶市公安局局長鄧恢林、山西省公安廳廳長劉新雲，同在21日分別被判處無期徒刑及15年、14年有期徒刑；另一名要角─前中國司法部長傅政華，則在22日也被判處死刑緩期2年執行，且2年期滿後終身監禁，不得減刑、假釋。

連同孫力軍在內的這5名公安系統前高官被清洗後，這3天內同獲重刑，被視為中共數十年來少見的震懾之舉。

央視新聞報導，法院並判決孫力軍將被剝奪政治權利終身，且沒收個人全部財產，受賄犯罪所得及孳息依法追繳，上繳國庫。根據判決，孫力軍收受的賄賂高達人民幣6.46億餘元（新台幣約29億元）。

至於孫力軍被指控的3項罪行中，操縱證券市場罪被判處有期徒刑8年，並處罰金人民幣100萬元；非法持有槍支罪被判處有期徒刑5年。但在合併受賄罪行下，仍作出上述死緩2年後終身監禁，且不得減刑、假釋的判決。

法院審理查明，孫力軍在2001年至2020年4月利用擔任上海市衛生局外事處副處長，上海市人民政府外事辦公室綜合業務處處長，公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局局長及公安部黨委委員、副部長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位或個人在企業經營、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，累計折合6.46億餘元。

此外，2018年上半年，孫力軍應他人請托，指使有關人員通過集中資金優勢連續買賣等方式，影響股票交易價格和交易量，幫助他人避免損失1.45億餘元；而孫力軍還違反槍支管理規定，非法持有槍支2支。

法院認為，孫力軍的行為已構成受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪。受賄數額特別巨大，收受賄賂後為多人謀取職務提拔、調整，利用職權插手案件辦理，干預醫藥、金融等民生領域正常經濟活動，「犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失」，論罪應當判處死刑。

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法院還指控，孫力軍操縱證券市場，情節特別嚴重；非法持有槍支，情節嚴重，也應依法懲處，並與其所犯受賄罪並罰。但鑑於孫力軍到案後提供其他重大案件線索經查證屬實，「有重大立功表現」。並主動交代辦案機關尚不掌握的部分受賄事實，如實供述全部犯罪事實，「能夠認罪悔罪，且積極配合追贓」，大部分贓款贓物及孳息已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節。

法院指出，因此，對孫力軍判處死刑「可不立即執行」。根據其犯罪事實、情節和對國家、社會造成的嚴重危害，決定在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。（編輯：陳沛冰）1110923